Lopetegui y las leyes de Murphy: el posible once del Sevilla FC ante el Villarreal en LaLiga

El técnico del Sevilla FC suele rotar lo mínimo que le permite un calendario agotador, pero como si una nueva ley de Murphy se tratase, cuando quiere hacerlo no puede. De Córdoba se marchó "muy preocupado" por cómo iba a recuperar su equipo para recibir el sábado a las 14:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un Villarreal CF al que espera mucho más descansado, ya que "no tuvo el mismo desgaste en Copa porque su rival no ha tenido nada que ver con el Córdoba", manifestó el de Asteasu en referencia al cómodo 0-8 con el que el cuadro de Unai Emery se deshizo del modesto Victoria CF.

"Delaney tenía un virus estomacal, pensábamos que ya estaba bien y comenzó sin problemas, pero vio que se mareaba y pidió el cambio. Se fue directo al hospital y le tuvieron que poner suero. Gudelj tiene un daño tremendo en el muslo porque sufrió un golpe muy fuerte. Lo de Rekik fue un problema en los isquios, que es una lesión antigua y se ha resentido un poco. Es una situación muy complicada", lamentó el míster nervionense tras ganar en Córdoba, recordando que no sólo siguen sin poder recuperar a En-Nesyri, Navas, Lamela y Suso, sino que además caen otros tres y, lo peor de todo, no puede dar el descanso que necesitan los que arrastran molestias.

Hay muchos canteranos atentos a ver cómo evoluciona la enfermería. No sería la primera vez que Lopetegui tirase de alguno de ellos. Si los lesionados no se recuperan y los que están tocados no llegan al cien por cien, deberá reforzar varias posiciones con jugadores del Sevilla Atlético. Iván Romero ya ha entrado en muchas convocatorias y el miércoles fue titular. Aunque el puesto más necesitado ahora mismo es la defensa; especialmente el eje de la zaga y el costado derecho. Juan María y Valentino (también el centrocampista Nacho Quintana) ya viajaron a Córdoba. Antes fueron citados otros como José Ángel Carmona o Juanmi.

El Sevilla FC, que el sábado recibe al Villarreal CF, sólo ha perdido en 5 de los 26 partidos oficiales (19%) que ha disputado como local frente al conjunto castellonense, contra el que además ha sumado otros 5 empates (19%) y 16 victorias (62%). La última victoria del equipo amarillo en el Sánchez-Pizjuán fue hace dos temporadas, ya con Julen Lopetegui como técnico sevillista, cuando los pupilos de Javi Calleja se adelantaron mediante Albiol, empató Munir y decidió un gol de Toko Ekambi.

Consulta en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo el posible once de Lopetegui para recibir a Unai Emery, que regresa a la que fue su casa durante algo más de tres exitosas temporadas.