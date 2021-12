Ocampos y el Sevilla: los goles y lo que no son los goles

No ha sido el arranque de temporada soñado para Lucas Ocampos. Ni mucho menos. El atacante arrastró durante gran parte de la pretemporada "una pequeña lesión" de la que el Sevilla FC, en su nueva política de transparencia justa en materia de altas y bajas para (en teoría) no dar ventajas a los rivales (o por expreso deseo de los afectados, se entiende), apenas informó. Tan sólo unas imágenes del argentino en redes sociales trabajando en una cinta antigravedad daba detalles de su empeño en recortar los plazos. No debutó hasta el 14 de septiembre, en la primera jornada de la Fase de Grupos de la Champions League y ya con cuatro entregas del campeonato regular (tres en el caso nervionense, por el aplazado contra el Barça) disputadas.

Pero Ocampos no era Ocampos. Al menos, el Ocampos que deslumbró en la 19/20, con unas cifras anotadoras difícilmente igualables (17 dianas y cinco asistencias), pero tampoco el que mantuvo alto el nivel en la 20/21 (8+4). No le entraba la pelota, por mucho que lo intentara, si bien lo peor es que la frustración iba creciendo semana a semana. Llegaba tarde a los cruces, fallaba en el último pase o a la hora de disparar... Por entrega nunca fue, que de eso va sobrado, pero el de Quilmes necesitaba ser protagonista de nuevo, recuperar sensaciones, sentirse importante. Y a fe que lo está consiguiendo. Poco a poco, pero siempre mirando hacia arriba.

Nueve partidos lleva el extremo aportando lo que más satisfacción le da, esfuerzo aparte. Todo comenzó el 30 de octubre, con el tanto que sentenciaba el triunfo ante Osasuna (2-0), un gol muy suyo, de pícaro, aprovechando una falta de entendimiento entre defensa y portero para ajusticiar. A renglón seguido, abrió el marcador en Champions contra el Lille, aunque los franceses remontarían a la postre (1-2), asisiendo luego a Acuña para abrir la lata en el derbi, anotando en el 22 contra el Alavés y brindando otro pase decisivo en UCL frente al Wolfsburgo. Sólo faltó a su cita en el Bernabéu (seguro que no se le quita de la cabeza lo fácil que se fue de él Vinicius en el 2-1 definitivo), aunque volvió a decantar del lado blanquirrojo dos encuentros atascados: 0-1 en el debut copero ante el Córdoba en la prórroga (como la pasada edición contra el Leganés en el Wanda) y el 1-0 ante un Villarreal que pudo igualar en la recta final.

Por esa razón, porque ya se parece al futbolista determinante que fue desde que aterrizara en el Sánchez-Pizjuán, los participantes en la encuesta propuesta por ESTADIO Deportivo no han dudado en señalarle claramente como el mejor del Sevilla FC ante el conjunto castellonense. Un 74% lo vio así, superando ampliamente a su asistente este sábado, Acuña (12%), y al infatigable Fernando (10%). Aunque estuvieron muy bien ambos en el eje de la defensa, quedan ya muy lejos Koundé (3%) y Diego Carlos (1%) en los gustos de los encuestados.