La fe en el pase del Sevilla no tiene límites

No es el que más difícil lo tiene, pero no parece nada fácil el hecho de tener que ganar fuera ante un rival que, como demostró en el Sánchez-Pizjuán, es joven, rápido, atrevido y tiene calidad. El Sevilla FC debe vencer en Salzburgo para pasar a octavos de final de la Champions. Pero no sólo eso, es que un empate le haría depender de lo que hiciera el Wolfsburgo en casa para seguir vivo en Europa, ya que lo normal es que quedara también fuera de la UEL.

Pese a ello, hay quien lo tiene más difícil. Uno es el Barça, que juega en Múnich ante el equipo que le derrotó (0-3) en el Camp Nou y lo único que tiene a favor es que el conjunto bávaro no se juega nada. Y el otro es un Atlético que ni ganando en Oporto tiene seguro el pase a octavos de final de la Liga de Campeones. Al menos, si vence hoy, tiene asegurada la Europa League como mal menor.

El Villarreal, por su parte, pese a que juega fuera ante el Atalanta de Bérgamo, sólo tiene que asegurarse un empate para seguir en esta competición, por lo que incluso teniéndolo complicado frente a un rival de esa entidad, puede parecer mucho más fácil que lo que tienen que hacer el resto de equipos españoles.

Pese a ello, en Sevilla hay plena confianza en que pasarán esta eliminatoria. Así lo indican en la #EncuestaHelvetia, donde incluso van más allá y piensan que España hará un pleno y tendrá a los cinco contendientes en la siguiente fase de la Liga de Campeones.

Hay que recordar que el Real Madrid se juega esta noche el primer puesto de su grupo, pero que ya tiene asegurada su presencia en octavos de final. Y que sólo sería segundo en el caso de de perder.

De los cuatro que se la juegan hoy, sólo el Sevilla FC tiene también opciones aún para ser primero de grupo y llegar a la siguiente fase con ventaja de campo.