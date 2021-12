Jordán: "Debemos ir a por todas y ser reconocibles, pero sin precipitarnos"

No quiere distracciones Joan Jordán, que prefiere no estar pendiente de otros marcadores o de factores externos, consciente de que el Sevilla FC estará en octavos de final de la Champions League si logra imponerse este miércoles en su visita al RB Salzburgo, por lo que insistía en su breve intervención inicial, tras la que dejó en la sala de prensa del Red Bull Arena a su entrenador, Julen Lopetegui, para prepararse para el inminente entrenamiento, en que "lo que marca la diferencia" será lo que hagan "en los 95 minutos que durará el partido sobre el terreno de juego", por lo que deben centrarse solamente "en jugar bien y ganar".

Obviamente, que sólo les valga vencer para clasificarse, condicionará la puesta en escena. "Tenemos que ganar. Contra el Lille creo que, en la segunda parte, leímos mal el partido, nos precipitamos. Pero también aprendimos ese día. Las sensaciones, y yo estaba sobre el campo en ese periodo, eran que no queríamos que pasaran cosas que pasaron. Es una realidad. Tenemos que ir con la máxima tranquilidad y confianza. Debemos ir a por todas, ser un Sevilla reconocible, pero sin precipitarnos. Vamos con ambición e ilusión, y, partir de ahí, vamos a tener opciones", resumía el mediocentro.

Sobre la ventaja o desventaja de que el choque se dispute sin público, no lo tiene claro: "Nunca se sabe. Cada partido y cada escenario son distintos. No creo que sea una ventaja en sí, porque ambos nos centraremos en el juego. Seguramente, ellos quisieran tener a su público, como nosotros cuando jugamos en casa. Pero, una vez que no está, no queda otra que centrarte en jugar. Seguro que será un gran partido".