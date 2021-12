Una lista para Salzburgo... con sólo 17 jugadores del primer equipo

El Sevilla FC partía esta mañana en dirección a Salzburgo, donde se entrenará esta tarde para preparar el duelo que le enfrentará al Red Bull y que decidirá su futuro en la Champions League.

Y lo hace con malas noticias. Lopetegui, que reservó a Ocampos en las dos últimas sesiones para que se recuperase de las molestias que sufría tras el partido, podrá contar con el argentino, pero no con su compatriota Marcos Acuña, que no ha llegado a tiempo tras retirarse el sábado ante el Villarreal y no ha entrado en la convocatoria.

No es la única baja llamativa, pues la presencia de Suso el lunes, al mismo ritmo que sus compañeros, hacía pensar que el malagueño podía jugar ante el conjunto austriaco en un partido tan decisivo. Sin embargo, el malagueño tampoco ha viajado hasta la preciosa ciudad centroeuropea.

Estos son los 23 convocados que mañana estarán en Salzburgo: Bono, Dmitrovic, Adrián, Valentino, Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik, Augustinsson, Fernando, Delaney, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Óscar, Papu Gómez, Juan María, Ocampos, Munir, Luismi, Juanlu, Iván Romero y Rafa Mir.