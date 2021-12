Lopetegui redunda en la "ilusión por un objetivo que se ha complicado mucho"

Es, seguramente, de los entrenadores que más se controlan delante de un micrófono, especialmente antes de los partidos. Después, si las cosas no han ido bien (las menos de las veces, para su suerte y la del Sevilla FC), puede que diga algo que no desea, que no conviene y que, en otro contexto, se callaría o matizaría. Pero no en las ruedas de prensa previas. Ahí, Julen Lopetegui comunica lo justo y necesario. Habla con los periodistas (porque no tiene otro remedio, valga la broma), pero también con sus jugadores. No tiene un discurso fuera y otro dentro del vestuario. Para la prensa, mucha frase hecha y poca chicha. Lo que importa, el mensaje, está controlado. Y lo repite hasta la saciedad.

"Tenemos mucha ilusión por conseguir este miércoles el objetivo, que empieza por ganar a un muy buen equipo. Después de haber estado con pie y medio casi fuera, tenemos la posibilidad (de clasificarse), siendo conscientes de la dificultad. No miramos las cosas negativas, lo que no tenemos. Ponemos todo en la balanza y pesa más la ilusión", explicaba en la sala de prensa del Red Bull Arena cuando le cuestionaban sobre las muchas e importantes bajas que arrastra su equipo para esta final (Navas y Acuña, los laterales titulares; el delantero referencia, En-Nesyri; más otros hombres importantes en ataque como Suso y Lamela). Por eso, no quiere oír hablar de la precipitación que mencionaba Joan Jordán: "Para mí, el Salzburgo es el equipo que mejor ha jugado de los cuatro que componen el Grupo G. Tiene una idea muy consolidada de juego, además de mucha juventud y talento, con futbolistas que serán conocidos en todo el mundo, si no lo son ya. Ojalá seamos capaces de aplicar lo que necesitará el partido en cada momento y superar al Salzburgo sobre el terreno de juego".

Y el de Asteasu redundaba en la misma idea ante preguntas similares que, quizás, buscaban que aflorara algún atisbo de preocupación y tensión si lo hubiere. "Tenemos que ser capaces de mirar de frente al reto, pero tener también la concentración suficiente para dar al partido lo que necesita en cada momento, no fijar el foco en el horizonte lejano. Nos van a exigir que defendamos muy bien y también que ataquemos muy bien, porque son agresivos", recordaba el otrora seleccionador español, que volvía a dar un 'capotazo' a la importancia de las ausencias: "No he pensado demasiado en todo ese escenario (las bajas), porque debe pesar mucho más la ilusión que nos genera ganar mañana. Debemos hacer un buen partido, pero de continuo, porque ellos han ganado todos sus partidos en casa de Liga y Champions. Juegan muy bien al fútbol y generan mucho peligro. Todo lo demás, trataremos de manejarlo, con la máxima confianza en los que están, para hacer un gran partido".

Porque Lopetegui tiene claro que el Sevilla tiene que "hacer muchas cosas bien, con y sin balón" para llevarse el triunfo, único resultado que le vale, pero añade que el factor emocional también lo tendrán muy en cuenta: "Cuando hablo de ilusión, me refiero a ser capaces de anteponerla a cualquier dificultad. No pensamos demasiado en el resultado y el objetivo, sino en el juego, porque, así, sueles tomar mejores decisiones". Lo que sí tiene claro es que, aunque en esta ocasión sería un factor en contra, le encantaría ver las gradas repletas: "Siempre prefiero jugar con público; sin ninguna duda. El fútbol tiene mucho más sentido con público. Esta vez, será una cincunstancia a la que tendremos que adaptarnos".

Tampoco espera de antemano el vasco un encuentro abierto, porque, "como los melones, los partidos no se sabe cómo van a ser hasta que los abres", razón por la que tampoco se atreve a anticipar un resultado, pero sí augura que "va a haber momentos diferentes de partido a los que habrá que adaptarse", compaginando "la ambición y la ilusión de ganar para conseguir el objetivo; para ello, habrá que hacer muy bien las cosas". En cuanto a la presión, no ve un exceso por la obligación de llevarse los tres puntos para estar en octavos de final: "Convivimos con ella desde que nos ponemos el traje de futbolista. Lo que tenemos es ilusión por conseguir un objetivo que se nos ha complicado mucho, pero tenemos la posibilidad".