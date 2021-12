Monchi pone fecha a la recuperación de Acuña, habla de la lesión de Lamela y avisa de un posible fracaso

Ilusión, confianza y fe. Eso es lo que ayer transmitía Julen Lopetegui y lo que hoy ha ratificado el director deportivo del Sevilla FC, que en una entrevista a los medios del club, habla de un partido que es "una final", pero del que confía salir vivo, al tiempo que admite que, no hacerlo sería que han "fallado".

"Significa mucho seguir en lo deportivo porque es uno de los objetivos de la temporada y, si no se cumple, habremos fallado. Y luego está el matiz económico, que es importante. La situación económica está mal en todos los clubes y que se te escape la vía de ingresos más importante es un palo para la cuenta de resultados", indicaba el gaditano, quien, no obstante, tiene mucha fe en este equipo y en la situación en la que se encuentra. "No tenemos que mortificarnos. La situación es difícil, pero privilegiada, porque dependemos de nosotros mismos. El grupo lo sabe y lo importante que espasar. Hay ganas de hacer algo importante esta noche. Imagino que ellos (Salzburgo) también tendrán esas ganas. Sé que nuestros jugadores están motivados, que saben lo que se juegan, esa ilusión de la que hablaba ayer el míster se palpa en el grupo", confirmaba el de San Fernando.



Monchi no quería poner como excusa ni la nevada que ha caído, ni el campo ni una temperatura que va a estar bajo cero. "El campo no va a ser problema salvo una nevada que no se prevé. Ayer estaba húmedo, pero no va a ser un condicionante negativo. Y la tempoeratura, de 2-3 grados bajo cero, va a ser para los dos equipos", afirmaba, al tiempo qyue también apuntaba que ellos no se podían quejar mucho de no tener público. "No es una pequeña ventaja, pero sí una desventaja para ellos. No jugar con su afición les tiene que sentar mal. Cuando jugamos el partido de ida teníamos reducción de aforo, al 50%, y nos habría gustado estar al cien por cien. Son condidionantes que no dependen de nosotros. Tampoco creo que sea definitivo", afirmó.

Y apuntaba, en este sentido, que ya han aprendido la lección de la derrota ante el Lille. "Yo, que soy un defensor del error y que creo que es bueno equivocarse si uno rectifica, creo que el equipo ha mejorado. El grupo asumió ese segundo tiempo ante el Lille como un error grande, en el que no se dio cuenta de los tiempos del partido. Hoy no hay que ganar en el minuto uno sino en el 94 o 96", añadía.

Optimista con Acuña

Por otro lado, Monchi también habló sobre la baja de un Acuña que es básico para Lopetegui y que se ha convertido en la principal baja para este partido. "Los plazos con él son provisionales. Dentro de la lesión grave que tiene, somos optimistas porque va a estar seguro antes de lo previsto", afirmaba, dejando entrever que ya podría estar para el fin de semana, al tiempo que sí lamentaba la larga lesión de un Lamela que estaba en un gran momento: "Lamela es un palo gordo, porque es una jugada absurda en un partidillo con el Sevilla Atlético. Nos fuimos preocupando poco a poco. Ha querido seguir, pero al final ha tenido que pasar por el quirófano".

Y, en este sentido, no quería que tanto las bajas de los argentinos como las otras que tiene el plantel le sirvan de excusa. "Esto es una línea continuista de lo que dijo el máster. Hay que reforzar a un grupo que lo están castigando las lesiones y un poco de mala suerte. Estamos pasando una racha de lesiones de jugadores importantes. Reforzar ese carácter competitivo que es lo que le puedes exigir al grupo. El Sevilla nunca baja los brazos y difícilmente entrega la cuchara. No saca la bandera blanca. Hoy no es día de charla y motivación. Hoy he repasado los 17 convocados, creo que son todos internacionales salvo Joan y Óliver. No nos tiene que pesar la importante del partido", admitía.