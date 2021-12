El Sevilla nunca falla

Pocas veces lo ha tenido tan complicado como ahora, pero el Sevilla FC se juega esta noche el pase a octavos de la Champions League en un escenario donde se mueve como pez en el agua. El equipo de Nervión nunca ha fallado cuando se la ha jugado en la última jornada de la fase de grupos. Y eso ha ocurrido... en cuatro de las cinco veces que la ha disputado.

Sólo la pasada edición, cuando afrontó este último duelo sin nada en juego, ya que sería segundo de su grupo tras el Chelsea pasase lo que pasase ante el Rennes, el equipo de Nervión no tuvo las urgencias que vivirá hoy en Salzburgo. E incluso ahí no falló y superó al equipo galo para engrosar su cuenta de goles, triunfos y dinero.

La primera vez que se la jugó en este último partido sería en el año de su debut en esta fase, en la temporada 07/08. Con Manolo Jiménez al mando tras relevar de urgencia a Juande Ramos, el equipo de Nervión llegaba a este último partido en pleno mano a mano con el Arsenal por el primer puesto del Grupo H. Para mantenerlo debía ganar en Praga al Slavia y así lo hizo con contundencia (0-3), con goles de Luis Fabiano, Kanouté y Dani Alves. Acabaría con 15 puntos.

Dos años después, también con el arahalense Jiménez al frente, el Sevilla FC también peleaba con el Stuttgart por ser primero de su grupo. Los de Nervión, que había arrancado con un nueve de nueve, se habían relajado y, tras empatar en casa con los alemanes (1-1) y perder (1-0) ante el modesto Unirea Urziceni rumano, debían ganar a Glasgow Rangers para mantener el liderato. Lo hicieron (1-0) con un gol de penalti de Kanouté ante la atenta mirada de Tom Cruise y Cameron Díaz.

La siguiente ocasión no llegaría hasta su participación en la temporada 15/16 y no sólo no se jugaban el primer puesto del grupo, sino que era por su supervivencia en Europa. El equipo sevillista era cuarto de un grupo en el que ya estaban clasificados Juventus y Manchester City, que aún peleaban por el liderato. Un gol de Fernando Llorente le permitió a los de Nervión meterse en Europa League y dejó a la Vecchia Signora, vigente subcampeona, sin liderato. El Sevilla de Emery acabaría coronándose ese año en Basilea en la segunda competición continental.

La primera vez y única que se jugaba a una carta pasar a octavos de final en la última jornada sería en la 16/17, con Sampaoli. La Juventus, otra vez, se había cruzado en su camino y ya se había asegurado el primer puesto del grupo tras un polémico partido jugado en el Sánchez-Pizjuán (1-3). El equipo sevillista buscaba mantener la segunda plaza y no podía caer en Lyon para no perderla. Los sevillanos tiraron de oficio para sacar el empate (0-0) que les hacía falta. Pasaron como segundos, sorprendieron al Manchester United de Mourinho e hicieron historia.

Ahora toca repetir en Salzburgo en una situación límite, pues puede desde ser desde primero hasta quedarse fuera de todo. Hasta ahora nunca falló. Y depende de sí mismo.