Los posibles rivales del Sevilla en el sorteo de la Europa League

Tras una lógica decepción y un palo económico importante, el Sevilla FC al menos tendrá el consuelo de seguir vivo en competiciones europeas y un reto mayúsculo: levantar su séptima Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una hazaña que sería histórica y que, una vez olvidado el varapalo de Salzburgo, empezará a estar en la mente de todos.

Para llegar a esa final tendría que superar cuatro eliminatorias previas, empezando por el novedoso 'play off' que le enfrentará a uno de los segundos clasificados que lleguen de esa misma Europa League. La ida se jugaría en el Sánchez-Pizjuán el 17 de febrero y el choque de vuelta será el 24, una semana más tarde.

El sorteo de los emparejamientos tendrá lugar el próximo lunes 13 de diciembre, a las 13:30 horas, en la sede de la UEFA en Nyon. Pero antes de eso, los aficionados sevillistas estarán atentos a todo lo que ocurra esta misma tarde, cuando se decidirán los diferentes grupos. El único condicionante del sorteo es que no puede enfrentar a clubes del mismo país, por lo que el Real Betis no podría ser rival sevillista, al menos en esta primera criba. Del resto de grupos está casi todo abierto.

El Rangers FC escocés, que ya tiene también asegurada la segunda plaza en el Grupo A, es el único rival seguro que entrará en el bombo como posible enemigo del cuadro que adiestra Lopetegui.

En el Grupo B todo dependerá del partido que se va a jugar en Anoeta. Si gana la Real Sociedad y acaba segundo, el Sevilla no podrá cruzarse con él. Si no lo hace, pasará el PSV Eindhoven de Götze y ése sí sería un rival de entidad para vérselas en el 'play off'.

En el Grupo C le puede tocar cualquiera, pues como ocurría ayer en el grupo del Sevilla, todos tienen opciones y hay varios viejos conocidos. Leicester, Spartak de Moscú, Nápoles y Legia se juegan las dos plazas. Apenas dos puntos les separan y los dos últimos son hoy anfitriones: Legia-Spartak y Nápoles-Leicester.

En el Grupo D hay dos opciones: el Olympiacos de Vaclik y Rony Lopes o el Eintracht de Frankfurt. Los dos están clasificados pero no está decidido quien será primero o segundo. Lo lógico es que sean los griegos los posibles rivales. Sólo ocurriría lo contrario si el Eintracht pierde con el Fenerbahçe y el equipo heleno gana al Royan Amberes.

En el Grupo E se la jugarán a una carta en un Lazio-Galatasaray. Si los italianos ganan por dos o más goles de diferencia serán primeros. Si no, serían los turcos los que pasaran en cabeza. Y el segundo, al bombo.

El Grupo F también está muy abierto con tres clubes con opciones: Estrella Roja (10 puntos), Braga (9) o Midtjylland (8). Y hoy hay todo un Braga-Estrella Roja, mientras que el Midtjylland danés se enfrenta al defenestrado Ludogorets.

El Grupo G es el del Betis y el H se decidirá hoy con Dinamo Zagreb y Genk con opciones de ser segundos. La única opción de los belgas es que el Dinamo Zagreb pierda con un West Ham que no se juega nada y que ellos ganen a un Rapid de Viena que aún tiene opciones de quitarles la tercera posición.

Muy abierto todo y muchas emociones presentes en una tarde que acaparará la atención de sevillismo más de lo esperado. Aún está lejos la final de Sevilla, pero el camino empieza hoy.