Aumenta la puja por Luuk de Jong

Besiktas y PSV Eindhoven pujaron todo el verano por hacerse con Luuk de Jong y apuraron sus opciones para sacarlo a un precio que el Sevilla FC no aceptó. Finalmente, el Barça retardó su salida de la entidad nervionense al pedir su cesión y hacerse cargo de su ficha.

Sin embargo, no sólo no ha cuajado sino que su valedor en el Barça, Ronald Koeman, era despedido hace unas semanas. Xavi, que lo ha usado de urgencia en alguna ocasión, no cuenta con él y el club blaugrana va a quitárselo de encima en este mercado invernal.

El único problema es que el Sevilla ya ha dejado claro -o al menos así lo ha dicho José Castro- que no va a volver y es el Barça el que debe hacerse cargo del millón correspondiente a la segunda parte de la temporada. Aunque también puede cederlo en estos meses y ahorrarse parte de ese dinero o todo.

Y ahí es cuando ha surgido la posibilidad de los dos mismos clubes que tanto lo quisieron en verano. Por un lado está el PSV, que ayer era eliminado de la Europa League y que jugará la Conference League a partir de febrero. El club holandés fue el equipo del que llegó y estaría encantado de repescarlo. El otro es el Besiktas, un equipo turco que, por la fiscalidad del país, podría hacerse cargo de la ficha, como ya ocurría este verano, pero no pagar traspaso. Con los otomanos, el Barça ya ha hecho negocios este año, pues tiene allí cedido a Pjanic, lo que le allana el camino.

Sin embargo, el hecho de que no sea un traspaso y sí una cesión hace que no sólo sean estos los clubes que pretendan contar con el delantero holandés en estos seis próximos meses, sino a que se añadan ahora otros pretendientes.

Es el caso, según la prensa turca, del Fenerbahçe, que, al igual que el Besiktas, puede ofrecerle al delantero holandés -y al Barça- el sueldo que cobra íntegro.

El Sevilla no se opondría a ninguna opción, ya que en el Barça se ha devaluado y en cualquier equipo que le dé oportunidades podría recuperar parte de su valor. No en vano, el próximo verano regresará y sólo le quedará un año de contrato por delante. Será el momento de venderlo y cuando más se muestre, mejor precio podrá sacar por él.

El delantero, de 31 años, ha jugado 10 partidos con el Barcelona en la presente temporada, en los que ha anotado un gol y su actual valor de mercado actual es de 7,5 millones de euros.