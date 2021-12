Una pesadilla sin final: Lopetegui anuncia aún más bajas en el Sevilla y pide "piel dura, cabeza alta y mucha pelea"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, pasó en la mañana de este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para repasar sus sensaciones previas al choque de LaLiga contra el Athletic Club; un duelo muy complejo que llega en el peor momento de la temporada para los nervioneses. A la plaga de lesiones de gravedad, ampliada con la grave dolencia de Suso, se une el mazazo anímico de caer eliminado en la Fase de Grupos de la Champions en un grupo que a priori era bastante asequible.

La visita a Bilbao, como en las citas anteriores, llega marcada por las preocupantes noticias que llegan desde la enfermería blanquirroja. Suso Fernández podría perderse lo que resta de temporada por una luxación del tobillo izquierdo que le tendrá parado entre cuatro y seis meses. Además, cabe recordar que Erik Lamela tuvo que pasar por el quirófano hace unos días para solucionar problemas en su hombro y necesitará unos cuatro meses para ponerse a punto; que Youssef En-Nesyri y Jesús Navas llevan ya más de un mes fuera... y lo que les queda. Marcos Acuña cayó la semana pasada... No sólo es el número de bajas, sino la importancia de los jugadores y que la plaga no cesa.

Todo ello lo ha lamentado el de Asteasu, que además sufre la sanción de Iván Rakitic por acumulación de amarillas y tiene a Lucas Ocampos y a Diego Carlos entre algodones, pues ambos llevan semanas forzando para ayudar al equipo ignorando dolencias que merman seriamente sus capacidades y que requieren de una pausa lo antes posible para evitar males mayores. "Alguno de los dos llegará, el otro quizás no", avanzó con tono enigmático.

"Ayer fue un día duro, no sólo por la eliminación de la Champions, sino por la lesión de Suso. La lamentamos profundamente, porque es una lesión muy grave que además llega de una manera absurda y cuando ya lo teníamos recuperado. La lesión es de larga duración y no sé si podrá volver a jugar este curso. Estamos teniendo muchos contratiempos y muy contínuos; pero, en ese escenario, sólo queda levantar la cabeza y pelear. No hay mal que 100 años dure. A los que no están los esperamos con los brazos abiertos y hay que centrarse en los que están, aunque sean pocos. Una temporada tan exigente te obliga a estar a la altura en momentos complicados como éste, pero seguimos con la ilusión intacta", manifestó Lopetegui, intentando levantar la moral de su tropa antes de ir a San Mamés.

En este sentido, además, descartó que En-Nesyri y Navas estén disponibles, a pesar de que se les vio sobre el césped del estadio al que da nombre el palaciego durante la charla del técnico a su plantilla: "No, En-Nesyri no ha entrenado aún. Han estado en la charla tanto él como Jesús, pero siguen de baja. Les necesitamos cuanto antes, pero no están aún. No podemos parar a lamernos las heridas. Las lesiones nos están castigando en exceso, es difícil la situación, pero insisto que todo esto es una oportunidad para ponernos la piel más dura".