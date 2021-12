Monchi explica el caso 'En-Nesyri-Marruecos', analiza al Dinamo Zagreb, habla de los lesionados...

Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, se pasó por los micrófonos de Radio Marca Sevilla, en los que habló largo y tendido sobre el sorteo de la ronda de play off que ha emparejado a su equipo con el Dinamo de Zagreb.

El alto ejecutivo alertó del peligro que tiene el cuadro croata. "Es un clásico de competencia europea. Alterna Europa League con Champions en los últimos años. Es el equipo más importante de Croacia. Llega después de haber estado en un grupo fácil que no era fácil. Tuvo que ganar en Londres y ganó en casa del West Ham. Hablamos de una eliminatoria que se juega en dos meses y pueden pasar muchas cosas. No había equipo fácil en el sorteo. Los italianos eran los que había que evitar por nombre, pero nunca se sabe. Hay un mercado y puede modificarse mucho la eliminatoria. Va a ser una eliminatoria difícil y el Dinamo es un equipo que pondrá la cosa complicada"

El primer partido será en casa, mientras el deselance será en el país balcánico. Algo que no le agrada del todo a Monchi. "A mí como experiencia, prefiero jugar al amparo de mi gente. Ahora con el cambio de normativa se iguala todo. El segundo lo hubiera preferido jugar dentro".

Habló sobre el rendimiento del equipo en la competición nacional. "En LaLiga hay que estar satisfecho, hay que estar contento al nivel del equipo. Estamos dentro de los cuatro primeros que es objetivo de la entidad. En un balance rápido, es para estar satisfecho y contento con el rendimiento de la plantilla. Ha sido una primera parte muy sufrida de temporada con muchos problemas, pero que la plantilla ha respondido en momentos complicados".

Sobre las lesiones, Monchi fue franco: "Rakitic va a estar seguro a no ser que se lesione. Lucas Ocampos no es grave, pero veremos cómo evoluciona, lo de Augustinsson es un susto. Cogeremos aire para el miércoles y los partidos del fin de semana".

Sobre En-Nesyri y Marruecos, Monchi se intentó explicar. "El club no suele dar plazos. Youssef estará antes de los pensamientos más negativos pero después de lo que dicen en Marruecos. Para ellos es fundamental y quieren tener a su mejor delantero en la Copa de África. Que nos pueda doler que se vaya, pero ser así. Se lo van a llevar, va a dar dos carreras y lo van a evaluar... en casi 40 días. El jugador va evolucionando mucho mejor de lo que se preveía".

El de San Fernando no quiso hablar de mercado y fichajes para no perjudicar a sus jugadores. "A mí me importa la Copa, los dos de LaLiga y no voy a hablar de mercado nada porque no es el momento. Estamos trabajando, pero no voy a distraer. Sé lo que es vivir eso y lo que supone hablar de nombres y se vienen partidos claves y no aporta nada que diga algo. No es bueno que hable".

Y echó balones fuera, asegurando que no sabe si llegarán alguna incorporación. "No sé si va a venir algo. Os entiendo, pero tengo que ser frío. No digo nada. Estoy trabajando para explicar lo que es mi idea. Hay un camino y veremos si se lleva a cabo. Hay que valorar muchas cosas y se llevará a cabo el 21 cuando se pare el campeonato".

Argumentó cómo se ha encajado económicamente la eliminación en Champions. "Hemos dejado de ingresar un dinero importante y afecta. El miércoles el palo es deportivo y el jueves también económico. Repercute, tengo que ser objetivo sin ser negativo".

Finalmente no quiso exponer a ninguno de sus jugadores y los defendió. "Analizar rendimientos individuales en un deporte colectivo no es justo. Me quedo con eso. Individualizar en Óscar, Papu, etc... No me parece justo. Hay matices. La continuidad en el rendimiento depende de muchas cosas... Me reflejo mucho en esta plantilla y me tiene ganado porque está muy implicada. Convivo con ellos y tienen detalles que te llenan. Y me gustan los jugadores que están enfermos de fútbol, y en este vestuario hay mucho jugador enfermo de fútbol".