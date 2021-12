Lopetegui lamenta lo vivido, mira al Atlético y elogia a Juanlu, Iván...

Julen Lopetegui sacará pocas conclusiones positivas de un partido que, como siempre avisa, fue muy complicado, en el que sus jugadores tuvieron que hacer un esfuerzo mayúsculo y, para colmo, se trajo para Sevilla la lesión de Oliver Torres.

El entrenador del Sevilla FC no quiso poner paños calientes y admitió que sólo se cumplió una parte del objetivo, el de pasar, pero que su idea no era hacerlo de esta forma. "Hemos conseguido el objetivo, que era pasar, pero no sufrir tanto. Hemos sufrido más de lo que hubiéramos querido. Además, nos vamos con daños colaterales, como la lesión de Óliver y el haber jugado 120 minutos", afirmó el técnico guipuzcoano, quien daba la importancia al rival que tenía enfrente.

"No hemos podido solucionarlo antes, hemos llegado a los penaltis y hemos pasado de esta manera. Hemos tenido que hacer un esfuerzo importante ante un equipo que eliminó a un rival de Segunda, que tiene sus bazas, estrategia... No es sencillo. Concedimos el gol cuando mejor estábamos. Afortunadamente, pudimos pasar", reiteró.

Así mismo, también advirtió la importancia que había tenido el terreno de juego a la hora de igualar a ambos equipos. "El cambio de superficie afecta muchísimo a los jugadores. Esas circunstancias influyen. Hoy, de hecho, Oliver se ha lesionado. En estos escenarios se juega un fútbol diferente, con ocho metros menos de amplitud en el campo... Las medidas del campo y el césped benefician al equipo de casa. No es sencillo, pero es el formato de Copa que existe y tenemos que adaptarnos", admitía no obstante.

Lopetegui, pese a que sus jugadores han tenido que disputar otra vez 120 minutos, quería pasar página cuanto antes para centrarse en un Atlético que les va a "exigir mucho". "Estamos teniendo muchas dificultades. Diciembre está siendo tremendo a nivel de exigencia y con muy pocos efectivos. Ahora jugamos ante un rival que va a estar mucho más descansado porque no ha jugado entre semana y nos va a obligar a hacer un esfuerzo muy importante", reiteraba.

En este sentido, valoró gran partido realizado por los tres canteranos y destacó que Iván Romero y Luismi asumieran la responsabilidad en la tanda definitiva. "Los penaltis son situaciones de personalidad y confianza. Ellos la han mostrado y, además, han metido sus penaltis", afirmaba el entrenador sevillista, que 'agradeció' el trabajo de los tres chavales, que han dado un respiro a algunos de los habituales titulares. "Juanlu ha hecho un gran partido, nada sencillo para él porque no jugó en su posición. Montiel no podía jugar por su estado físico, pero tuvo que entrar en la prórroga. Luismi e Iván también han hecho un gran partido. Estamos muy contentos con el trabajo que han realizado los chicos del filial", concluía Lopetegui, que esperará a mañana para saber qué tiene Oliver Torres.