El Ómicron podría dar otro vuelco a los planes del Sevilla para enero

Se aventura un mes de enero muy movido para el Sevilla FC. Ya sea por los fichajes previstos, los que se le ponen a tiro de cara al mercado estival y lo que las lesiones le están obligando a buscar, el abanico de nombres que maneja Monchi no sólo varía sino que se tiene que adaptar a una situación cada vez más cambiante.

Antes incluso de que se produjera la triste noticia de la lesión de Suso, el director deportivo sevillista ya advertía la pasada semana en los medios del club que las lesiones habían cambiado el plan y que ahora buscaban un delantero con diferentes características y no un '9' puro como pretendían para suplir a En-Nesyri y a Munir en enero.

Pero es que todo el rocambolesco rompecabezas podría complicarse aún más por culpa del Covid. Según una información de RMC Sport, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) podría anunciar la cancelación de la edición 2022 de la Copa de África. El Ómicron, la última variante del Coronavirus, podría acabar con el gran torneo africano que debe disputarse en el mes de enero en Camerún.

Hace unos días se había barajado como hipotesis, pero cada vez más informaciones apuntan a una más que posible cancelación de la Copa que enfrenta a las mejores selecciones de África.

Su cancelación podría afectar a la planificación sevillista, pues ya no perdería a los dos delanteros marroquíes ni tampoco a Bono, aunque la ausencia de éste estaba bien cubierta por Dmitrovic.

Varios seleccionadores se han hecho eco de esta posibilidad. A los problemas logísticos se unen las restricciones entre determinados países africanos y las cuarentenas que algunos países europeos, entre los que se encuentra Gran Bretaña, ponen para las personas que proceden de los naciones donde está más extendida esta variante del Covid.

El propio Monchi reconocía hace dos días que, pese a que lleva casi dos meses y medio sin jugar por sus lesiones, En-Nesyri iba a estar en esa Copa de África. "No hay ninguna posibilidad de que no sea convocado. Se lo van a llevar y van a ver si está para jugar o no, pues hay 40 días y puede jugar las rondas finales. Seguro cien por cien. Yo haría lo mismo. No hay ninguna posibilidad de que no lo lleven convocado", aseguraba en Radio Marca el director deportivo del Sevilla.

Al final, tal vez no tenga que irse, ni él ni Munir, y el Sevilla pueda priorizar atar a un sustituto para Suso y Lamela antes que un '9' puro. Y con las limitaciones económicas tras caer en Champions cualquier respiro es positivo.