La vista Castro vs. Del Nido quedó aplazada

No termina la lucha de poder por la presidencia del Sevilla FC y la vista oral por la demanda presentada por José Castro y Sevillistas de Nervión contra José María del Nido Benavente ha quedado aplazada tras la presentación por parte del ex presidente sevillista de una voluminosa documentación que no había podido llegar a la otra parte por un problema informático.

Ahora se está pendiente de que el Juzgado de lo Mercantil vuelva a fijar una fecha para que se celebre este evento.

El problema surgió debido al peso del archivo, ya que todo se había enviado de manera correcta a través de LexNET, la red legal informática que es habitual para la documentación judicial, pero no llegó a la otra parte.

En esta comparecencia de hoy se esperaba que testificarán José María del Nido Carrasco y Francisco Guijarro por parte del actual mandamás sevillista y los testimonios de la parte de Del Nido Benavente iban a ser expuestos por José María Manzano y Enrique de la Cerda Cisneros, miembros de actual consejo de administración que representan al expresidente.

Esta demanda fue la que propició las medidas cautelares que pidió José Castro en octubre de 2020, interpuesta en septiembre de 2020, finalmente, y que desembocó en que Del Nido Benavente no pudiera votar en la pasada Junta de Accionistas.

En un primer momento, el juzgado de lo Mercantil accedió a ese 'bloqueo' del voto de Del Nido, pero posteriormente la Audiencia Provincial entendió que no se podía cercenar la capacidad de voto del ex máximo mandatario, aunque consideró en el auto que el pacto seguía vigente y por tanto instó a que se respetara, sobre todo en una cuestión tan relevante como el cambio de gobierno del club.

En la última junta, Del Nido Benavente se abstuvo en casi todos los puntos, puesto que en caso de no haber respetado el pacto firmado podría haberse arriesgado a sufrir penalizaciones económicas bastante fuertes.