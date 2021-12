Lopetegui se vio ganador, pero ensalza hacer un final así con 13 jugadores

Julen Lopetegui salía, en general, satisfecho con el resultado, pese a que veía a su equipo con opciones de haber ido a por el partido. Aceptaba la expulsión de Koundé como un error y ensalzaba el trabajo de sus jugadores en esta primera mitad de temporada.

En este sentido, el entrenador guipuzcoano destacó que su equipo ha "luchado una barbaridad demostrando carácter" en el encuentro y consideró "una pena el gol encajado", pues "sabía del poderío de Araújo en ese tipo de acciones".

"La valoración del partido es muy positiva. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo ante un gran equipo. El Barça es un gran equipo, con una generación de futbolistas muy difícil de encontrar. Es complicado en el mercado encontrar lo que ha encontrado en casa. Sumas la experiencia y la idea y va a ir para arriba sí o sí", afirmaba el técnico del Sevilla, que se veía con opciones de ganarle antes de la roja: "Hoy creo que la expulsión ha llegado cuando mejor estábamos, por encima del Barça en la segunda parte. Igual que en la primera nos costaba apretar arriba, en la segunda mejoramos, les estábamos apretando, pero la expulsión nos obligó a dar un paso atrás cuando mejor estábamos. Tras la expulsión ha sido otro escenario y, en él, el equipo ha hecho un trabajo extraordinario. Hoy teníamos 13 jugadores del primer equipo a disposición, hemos acabado con Valentino y Juanlu... Es para darles la enhorabuena a todos por lo que hacen: el trabajo, la actitud y la mentalidad. Los resultados son importantes, pero el trabajo está ahí", destacaba.

El técnico sevillista, por ello, daba por bueno lo visto sobre el campo. "El equipo ha tenido cosas positivas. Hemos marcado un gol de estrategia. Es cierto que hemos encajado un gol y no nos gusta. Araujo nos ha ganado y ha marcado. Los rivales también juegan. En la segunda parte estuvimos diferentes, llenando más el campo contrario, mientras que en la primera nos costó más salir. No era un tema de Rafa Mir, sino colectivo", admitía Lopetegui, quien valoraba que el Sevilla había hecho "un buen trabajo".

El técnico guipuzcoano no quiso incidir en la acción que le costó la tarjeta roja directa al central francés, quien "sabe que se ha equivocado, que se ha dejado llevar, le ha faltado poso". "Un mal día. Te pasa a ti, me pasa a mí. Un mal día en la oficina. Él es consciente. Es muy inteligente, muy joven y aunque se equivoca poco, como joven que es a veces se equivoca, no hace falta decírselo. Ha caído en la trampa del rival. Aprenderá de esto y la jugada ha cambiado el devenir del partido. Jugar 11 contra 11 contra el Barça es complicado, ya 10 contra 11 es más difícil", señalaba.

Lopetegui alabó a los canteranos Juanlu y Valentino, quienes debutaron en Liga en los minutos finales, porque "han ayudado mucho en una situación muy compleja", algo que "es para darles la enhorabuena". Y ensalzó lo que el Sevilla ha realizado hasta ahora: "No creo que la gente sea consciente de las dificultades que hemos tenido. Jugar con una base de 14 futbolistas en un mes complejo por la carga y el nivel. El equipo ha hecho un esfuerzo titánico. Hoy teníamos 13 jugadores del primer equipo. Ésa es la realidad. Hay que darle la enhorabuena a ellos y a los chicos del filial. Valentino, Juanlu, el otro día Iván, en cualquier momento podían entrar Luismi o Zarzana, no habían tenido oportunidad de debutar en LaLiga y lo han hecho muy bien".