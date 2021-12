Monchi, en Pasapalabra: Bromas con Roberto Leal y nervios como en una gran final

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, ha dado la sorpresa participando en el popular concurso de televisión 'Pasapalabra'.

El de San Fernando ha sacado tiempo entre partido y partido para mostrar sus conocimientos más allá del fútbol, dejando además claro que es un seguidor fiel del programa. "Esto es un sueño. Yo soy más que fan. Mi momento cumbre del día es, cuando ya he terminado mis cosas, sentarme con mi mujer y ver Pasapalabra".

Para Monchi su participación supone un reto y no ha dudado en compararla con algún gran choque importante del Sevilla FC. "Estoy contento de estar aquí y con muchas ganas. Estoy nervioso. Tan nervioso como en algunas de finales que jugamos de vez en cuando".

Aun así, hubo tiempo para bromear con Roberto Leal, de Alcalá de Guadaíra y sevillista confeso, el cual le pidió que no fiche a otro presentador para el programa. "Mejorarte a ti es difícil", le aseguró el alto ejecutivo de Nervión.

Y continuó con sus facultades para el canto comparándolas con sus habilidades como portero. "Yo cantaba muy bien, pero antes, cuando era portero. Sobre todo en los córners... pero ahora...".

También tuvo tiempo para enseñar un tatuaje recordando las seis UEFA Europa Leagues. "Es por la sexta Europa League, se lo prometí a mi hija María. Cuando la ganamos pensaba que se iba a olvidar y no se olvidó, así que me lo tuve que hacer. A ver si podemos poner pronto otra estrellita".

Monchi declaró su amor por los animales y por sus perritas, Luna y Piña. "A fichar me ayudan fundamentalmente mis dos perras Luna y Piña. Si el fichaje sale bueno lo han hecho ellas y si es malo, es mío. Fuera de bromas, soy un amante de los animales, sólo tengo dos porque no tengo sitio para más. Si no...".

Pasapalabra tuvo un claro color andaluz, ya que además de Monchi y Roberto Leal, estuvieron como invitados el actor Pepón Nieto (San Pedro de Alcántara), la actriz y presentadora Ana Ruiz (Sevilla), la cual 'riñó' a Roberto Leal por no llevar a Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis, y la actriz y modelo Teresa Baca (Sevilla).