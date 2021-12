Sevilla FC y Real Betis, en la lucha por el MVP de diciembre de LaLiga

Fin de año 2021, el cual no puede acabar mejor para los equipos sevillanos de LaLiga. Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié han cerrado, casi, la primera mitad del campeonato nacional en unas posiciones envidiables: segundos los sevillistas con 38 puntos y terceros los béticos con 33 unidades.



Ambos conjuntos han cuajado un excelso sprint en este mes de diciembre que les ha permitido obtener un colchón bastante cómodo sobre sus principales rivales en la lucha por la clasificación a competición europea para la próxima temporada.



Unos últimos 30 días que no se emborronan por la derrota de los verdiblancos contra el Athletic Club, ni por el empate frente al FC Barcelona de los blanquirrojos, ya que en el resto de sus encuentros, tanto Sevilla FC como Real Betis, los saldaron con triunfos.



Por ello, no es raro que LaLiga haya mirado a la ciudad hispalense y seleccione a un futbolista de cada escuadra como candidatos a ser el MVP de diciembre.



Por el Sevilla FC el elegido ha sido Lucas Ocampos que en los tres partidos que ha disputado, se perdió el choque en Bilbao contra el Athletic Club por lesión, ha anotado dos goles.



Por su parte, Juanmi Jiménez, el jugador de moda de LaLiga, fue el seleccionado en el Real Betis, que va a gol por partido, puesto que en los tres duelos que ha jugado ha perforado la portería rival.



Aún así, no tendrán fácil el hacerse con el reconocimiento, puesto que los otros rivales a superar son Éder Militao (Real Madrid), Damián Suárez (Getafe CF), Hugo Duro (Valencia CF), el ex bético Jorge Molina (Granada CF) y el utrerano Álvaro García (Rayo Vallecano).