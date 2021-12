El "bilardista" Monchi presume en el extranjero de Lopetegui y un reciente fichaje del Sevilla: "Es una apuesta segura"

El director general deportivo del Sevilla FC ha atendido a varios medios de comunicación de Argentina, donde siempre están muy pendientes de un equipo en el que juegan internacionales de la albiceleste como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Papu Gómez, Lucas Ocampos o Erik Lamela, además del largo listado de compatriotas que vistieron de rojo y blanco a lo largo de la dilatada historiad de la entidad, con Maradona y Bilardo entre los más característicos. Para el público del otro lado del Atlántico, Monchi se ha mostrado humilde al hablar de sí mismo y ha sacado pecho para hablar del trabajo de Julen Lopetegui y para calificar a uno de sus fichajes del pasado verano como "una apuesta segura". Todo ello, sin esquivar la autocrítica a la hora de hablar de la inesperada eliminación en la Fase de Grupos de la Champions League en un grupo asequible con Lille, Salzburgo y Wolfsburgo.

"La eliminación de la Champions fue un golpe duro, una decepción grande, porque había mucha ilusión puesta en esta competición. Hemos tenido una pérdida deportiva y económica importante", admitió Monchi en una entrevista concedida a Radio Mitre, donde se deshizo en piropos hacia su entrenador, del que ya ha dicho alguna vez que son "iguales". "No hay un récord que Julen Lopetegui no haya batido en este club. Es el entrenador con más victorias, con mejor porcentaje, con más victorias fuera de casa, con menos goles recibidos, con más puntos conseguidos a estas alturas de temporada. No hay un récord que se le resista. Así que con Lopetegui no es que estemos contentos, sino lo siguiente", remarcó.

Por otra parte, Monchi destacó el buen rendimiento que ha dado uno de los futbolistas argentinos de la plantilla, Gonzalo Montiel. Pese a que le costó mucho entrar en el equipo, está gozando de protagonismo y continuidad durante la larga lesión de Jesús Navas y está creciendo partido a partido, justificando su contratación el pasado verano. "Montiel es una apuesta segura. Con 23 años, ha sido campeón de América con su selección y campeón de liga con River. Además, es un chico encantador y competitivo. Es magnífico", indicó sobre el '2'.

Una de las preguntas que le hicieron a Monchi sirve para ilustrar la altísima reputación que el de San Fernando tiene en todo el mundo. Y es que, directamente, le preguntaron cómo consiguió ser "el mejor director deportivo del continente europeo", a lo que respondió con humildad y regateando el azúcar: "No es fácil ser director deportivo, pero no sólo en el Sevilla FC, sino en cualquier club, porque el nivel de exigencia es muy grande. Al final, en la figura de director recae toda la responsabilidad de la planificación", confesó en Radio La Red.

"Mi método consiste en aprender de los errores e intentar mejorar cada día. Trato de buscar caminos que nos lleven a crecer. Este es un método que lleva 22 años poniéndose en marcha y que fue modificado muchas veces, pero siempre con una idea clara. Creo que en Argentina el director deportivo de un club todavía no tiene el peso que debería tener", agregó, en este sentido.

"Se mira mucho el fútbol argentino. Nosotros particularmente le hacemos un seguimiento exhaustivo. En Argentina siempre surgen talentos importantes", señaló el alto dirigente nervionense, antes de mojarse al ser preguntado por el técnico de River Plate, el 'Muñeco' Gallardo, y por el director deportivo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme: "Gallardo, por su trabajo en River, es imposible que pase desapercibido, es un técnico ganador. Estoy convencido de que Riquelme será un buen dirigente". Asimismo, aseguró que lo que más le gusta del fútbol de Argentina es la "competitividad".

Atender a un medio argentino y hablar del fútbol de este gigante suramericano es imposible sin referirse a Diego Armando Maradona y a Carlos Salvador Bilardo, con quienes coincidió en el Sevilla FC cuando era portero y aún no recibía elogios por sus fichajes: "Tuve la oportunidad de estar en una temporada magnifica con Diego Maradona, el mejor jugador de la historia y Carlos Bilardo que es uno de los mejores entrenadores de la historia. Soy un bilardista acérrimo. Bilardo fue mi maestro, mucho de lo que soy hoy lo aprendí de Carlos", reveló. "Todos los recuerdos que tengo de Maradona son buenos. Viví un año magnifico con él", apostilló.