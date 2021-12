La Champions pone a Hendry en la órbita del Sevilla

El paso del Brujas belga por la Champions, pese a quedar último de un grupo en el que estaban PSG, Manchester City y Leipzig, ha permitido a sus jugadores ponerse en el escaparate de los poderosos del fútbol europeo y, de alguno de ellos, ya dan por hecho en esta preciosa ciudad belga que acabará marchándose a final de temporada.

Es el caso del joven pivote defensivo Charles de Ketelaere, que a sus 20 años ya cuenta para Roberto Martínez en la absoluta belga y cuyo valor de mercado ha subido hasta los 25 millones. O el del extremo neerlandés Noa Lang, quien tras pasar cedido la pasada temporada en el club de la Jupiler Pro League, fue traspasado por el Ajax el pasado verano a cambio de 6 millones de euros, una cifra que ya se ha multiplicado por cuatro.

Pero hay otros que ni son tan jóvenes ni tienen tantos seguidores de tanto potencial y que también han demostrado tener nivel de Champions. Es el caso del internacional escocés Jack Hendry, un central de 26 años que el Oostende revendió por 4,5 kilos al Brujas tras ficharlo por poco más de uno del Celtic; y que en Bélgica ha explotado.

Con sus 1,92 de estatura, ha demostrado que no sólo es un central que va bien por arriba y sus actuaciones con el Brujas le han permitido regresar y asentarse en la selección escocesa, donde se ha hecho con la titularidad en los últimos partidos.

Pero eso también ha despertado el interés de otros clubes europeos, como los británicos Newcastle United -el nuevo rico que está metido en todo lo que se mueve- o Burnley, el Ajax y un Sevilla FC al que vinculan desde Inglaterra.

Cierto que Monchi está buscando un central en este mercado invernal, incluso si no se va Koundé; que el Sevilla no cuenta con el perfil que ofrece Jack Hendry; que es un futbolista con gran proyección pese a su edad y que se encuentra en el mejor momento de su carrera; y que, además, su valor de mercado (5 millones de euros) lo hacen una pieza asequible. Pero también que no cuadra con la oportunidad de mercado que tanto le gusta al León de San Fernando, pues ha pasado en poco más de un año de estar valorado en menos de un millón de euros, cuando apenas jugaba en el Celtic, a costar los cinco actuales.

Hendry firmó por cuatro temporadas, este pasado verano, con el Brujas y sólo una gran oferta le haría desprenderse de él a mitad de temporada. En junio del próximo año, la negociación ya podría ser diferente y acercarse más a lo que vale.