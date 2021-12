Ya hay una primera oferta del Sevilla al Manchester United por Martial

Anthony Martial es el elegido por Monchi para reforzar el ataque de Julen Lopetegui, quien ya torció el gesto cuando Luuk de Jong fue cedido al FC Barcelona en el último minuto del último día del mercado estival de fichajes -ahora está a un paso del Cádiz CF-. Con el icónico dorsal '9' sin dueño, el Sevilla FC además se quedará un mes sin los marroquíes Youssef En-Nesyri y Munir El Haddadi, que disputarán con su selección la Copa de África que se celebra entre enero y febrero de 2022.

Que haya consenso y esté totalmente decidido que Martial es el idóneo para refozar un puesto con Rafa Mir y el canterano Iván Romero como únicos efectivos y con la posibilidad de jugar también como extremo, cuando el cuadro nervionense recupere a los norteafricanos, no significa que vaya a ser más sencilla una operación para la que desde Old Trafford no están poniendo facilidades. Convencer a los ingleses de que bajan sus expectativas es la intención principal de Monchi, quien ya habría presentado una primera oferta al United.

Así lo asegura Sky Sports News, el medio que adelantó el interés sevillista en el internacional francés, que informa este martes de que a las oficinas de los 'Diablos Rojos' ha llegado una propuesta de cesión con opción de compra en la que el Sevilla FC accedería a hacerse cargo de la mitad de la parte proporcinal de la elevadísima ficha de Martial. El galo cobra 236.000 euros semanales; es decir, en torno a ocho millones de euros al año. Como ya ha transcurrido media temporada, el cuadro nervionense asumiría, por lo tanto, el pago de los algo más de dos kilos por los seis meses que el atacante de 26 años estaría en el Sánchez-Pizjuán.

No obstante, el United no está por la labor de aceptar, por mucho que tanto el jugador como su agente, Philippe Lamboley, hayan pedido formalmente al club que acepten la oferta de préstamo por parte del cuadro andaluz. Así lo reconoció Ralf Rangnick, técnico del cuadro británico, quien explicó también que la entidad va a hacer valer sus necesidades económicas y deportivas. En este sentido, el United pretende que el Sevilla FC, o cualquier otro interesado en Martial, abone íntegra la parte proporcional de la ficha del jugador, algo a lo que no están dispuestos en Nervión.

"Es comprensible la postura de Martial. Podría entender sus intenciones, pero por otro lado, también es importante ver la situación del club. Estamos en tiempos de Covid, tenemos tres competiciones en las que todavía tenemos grandes ambiciones y queremos tener el mayor éxito posible. No sólo debe ser de interés del jugador, también debe ser de interés para el club. Hasta el momento, que yo sepa, no ha habido oferta de ningún otro club y mientras este sea el caso, se quedará", apuntó Rangnick el pasado domingo en rueda de prensa.