Tira y afloja: el Manchester United rechaza la oferta del Sevilla FC por Martial

Comienza el tira y afloja entre el Sevilla FC y el Manchester United por Anthony Martial, puesto que si esta mañana se informaba que el equipo sevillista había hecho una primera propuesta al club mancuniano por el delantero francés, ESPN asegura ahora que la gerencia de 'The Red Devils' ha rechazado la oferta de los de Nervión.

La propuesta consistía en una cesión con opción de compra en la que el Sevilla FC accedería a hacerse cargo de la mitad de la parte proporcinal de la elevadísima ficha de Martial. El galo cobra 236.000 euros semanales; es decir, en torno a ocho millones de euros al año. Como ya ha transcurrido media temporada, el cuadro nervionense asumiría, por lo tanto, el pago de los algo más de dos kilos por los seis meses que el atacante de 26 años estaría en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

ESPN asegura que el Manchester United estaría muy feliz de quedarse con el galo si las condiciones para su marcha no le cuadran. Aún así Ralf Rangnick, su entrenador, entiende a Martial: "Es comprensible la postura de Martial. Podría entender sus intenciones, pero por otro lado, también es importante ver la situación del club. Estamos en tiempos de Covid, tenemos tres competiciones en las que todavía tenemos grandes ambiciones y queremos tener el mayor éxito posible. No sólo debe ser de interés del jugador, también debe ser de interés para el club. Hasta el momento, que yo sepa, no ha habido oferta de ningún otro club y mientras este sea el caso, se quedará", apuntó Rangnick el pasado domingo en rueda de prensa.

Después de este movimiento, se espera que el Sevilla FC proponga otra oferta que se acerque a las pretensiones que exige el Manchester United.

Martial ha hecho saber al Manchester United que quiere salir rumbo a Sevilla en este mercado de invierno, y aunque se sigue entrenando con sus compañeros, no está siendo partícipe en los partidos tal y como se pudo ver contra el Newcastle United, para el cual no fue citado.