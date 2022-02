Martial, entregado a un derbi que no olvidará

El delantero francés, que no pudo jugar por una lesión, vivió el Sevilla FC-Betis con pasión

Anthony Martial vivió su primer derbi sevillano como futbolista del Sevilla Fútbol Club, y quién sabe si el último o no... El delantero francés cedido por el Manchester United no pudo jugarlo sobre el césped debido a las molestias que arrastra desde el partido ante el Espanyol que le obligaron a ser sustituido y a perderse también el choque de la Europa League en Zagreb ante el Dinamo.



Sin embargo, el galo lo vivió como uno más en la expedición nervionense. Ya se concentró junto a sus compañeros la noche del sábado con la intención de probarse el mismo domingo por la mañana, pero no pudo ser, y Martial no entró en la convocatoria final. Pese a todo, el ariete vivió el derbi con pasión, desde dentro, junto a sus compañeros, grabando desde dentro del autobús el gran ambiente alrededor del hotel de concentración, así como a pie de campo tras el final del partido y la celebración en comunión con la grada. Un derbi que Martial no olvidará.