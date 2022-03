Luisito Comunica, enamorado del derbi y de Sevilla: "Quiero comprarme una casita de verano aquí"

El famoso Youtuber mexicano ha vivido el ambiente de El Gran Derbi y ha conocido la ciudad deportiva, además de pasear por las calles de Sevilla

Luisito Comunica, famoso Youtuber mexicano que cuenta con casi 40 millones de suscriptores, ha estado unos días en Sevilla para vivir el derbi entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié y se ha quedado prendado no solo del fútbol de cómo se vive el fútbol en la capital hispalense sino también de la propio ciudad.

Tras vivir el partido en la grada del Sánchez-Pizjuán y poder conocer a algunos de los jugadores del Sevilla FC como Lucas Ocampos, que le regaló una camiseta firmada, el mexicano se marchó también a conocer la ciudad deportiva nervionense, donde dejó sus impresiones sobre el derbi vivido y donde también pudo charlar un rato con su compatriota Tecatito Corona.

"Sevilla es una ciudad bella con una arquitectura impactante, enamora. El Gran Derbi fue muy mágico. Lo que más me gustó fue el amor que la gente le tiene al fútbol, lo que significa, los cánticos que tienen... fue muy bello. Tengo en mente similar cuando era joven y mi papá me llevaba al béisbol. En mi ciudad natal había dos equipos, pero no era este nivel de emoción. Este se lleva más arriba, se contagia este amor y afición por el fútbol", explicó Luisito Comunica, que destacó el gran ambiente en la grada: "Fue un prestigio de experiencia. Me contaron que fue el primero con gente después de tres años y estoy feliz de haber sido parte de eso. Se notaba a la gente emocionada, no había un solo asiento libre, estaba petado".

Pero lo que más le impresionó al Youtuber fue el himno y los cánticos de la afición durante el partido: "Lo que más me impresionó fue la sincronización entre la gente que está para que sea todo bello y memorable. Cuando es la ceremonia de apertura, con los colores para hacer el collage... Ves una armonía de colores y ese fue mi primer impacto. Cómo todos cantan al unísono, esa sincronía de la gente que le encanta el fútbol y que van al estadio y que hacía mucho que no iban al estadio para un partido así".

Cuestionado sobre la actuación de su paisano, el Tecatito Corona, Luisito fue sincero: "Lo vi brutal, excelente. Me imagino que teniendo un jugador así en el equipo crece la afición en otras partes del mundo. Es muy lindo ver a un compatriota así". .

Además, Luisito Comunica desveló que ha quedado enamorado de la ciudad: "No estaba Sevilla en mi lista de destinos, no sé por qué no la tenía en mente, pero ahora quiero comprarme una casita de verano aquí. Me gusta el clima caliente. Me ha gustado mucho, caminar por la ciudad te enamora. A mí me deja mucho escuchar los sonidos de las ciudades y aquí esos sonidos son... Escuchas por el centro las guitarras, las castañuelas, los bares pequeños en las esquinas... El conjunto es muy bello. Me ha encantado, muy linda ciudad".