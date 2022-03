El Sevilla FC mira ya al Alavés con la recuperación de Lamela

El argentino ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros después de tres meses lesionado

"Lamela cada vez está más cerca y Suso, también", decía Monchi el pasado domingo tras disputarse el derbi entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis y no le faltaba razón al director deportivo nervionense, porque el extremo argentino ha vuelto hoy a entrenarse con sus compañeros después de tres meses lesionado.

El argentino tuvo la mala fortuna de lesionarse en un entrenamiento del hombro, teniendo que ser intervenido quirúrgicamente. Y después de unas semanas ejercitándose sobre el césped en solitario, el ex del Tottenham por fin ha podido entrenarse con todo el grupo.

Los servicios médicos van avanzando con mucha cautela para que no haya una recaída, por lo que todavía no se conoce cuando Lamela podrá estar a disposición de Lopetegui para jugar partidos oficiales. Sea como fuere, no deja de ser una gran noticia para el técnico vasco ahora que ha perdido al Papu Gómez.

Y es que la enfermería sevillista sigue teniendo varios inquilinos como Suso, lesionado de larga duración, Rekik, que cayó lesionado en el partido de ida ante el Dinamo de Zagreb o Martial, que parece está cerca de regresar tras tener que ser sustituido en el partido ante el Espanyol.

De esta forma, el Sevilla FC comienza la preparación del choque ante el Alavés, que será el que abra la jornada 27 de LaLiga el próximo viernes a partir de las 21:00 horas en Mendizorroza.