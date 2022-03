Gudelj, su primer derbi con afición y su espina en 99 partidos con el Sevilla FC

Nemanja Gudelj, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, pasó ayer por la televisión oficial del club sevillista para repasar la actualidad del conjunto nervionense tras la victoria en el derbi, donde el serbio jugó la segunda parte como central. "No habíamos vivido un derbi con aficionados en el Sánchez-Pizjuán y tenía muchas ganas de vivirlo y de sentirlo. Es muy difícil para la gente que no está podérselo explicar, como a mi madre, por ejemplo. Mandé vídeos. Es de locos. En el minuto 40 me llamaron para calentar porque Diego estaba con molestias", explicó el mediocentro, que destacó el esfuerzo del equipo: "Directamente en el campo ya entras enchufado. No era un partido fácil, el nivel era muy alto y hay partidos que son fáciles para entrar, pero este no lo era. Todos los que entraron, de todos modos, hicieron un trabajo muy, muy bueno".

El serbio también alabó los ánimos de la afición, desde la salida del hotel hasta el final del partido: "Me puse a grabar desde el autobús. Yo pensaba que era imposible que fuese más que el día que fuimos a jugar al campo del Betis; pero sí, fue más. Increíble. Ya desde por la mañana se empezaba a oír ruidos, estando concentrados y en la activación se oía todo".

Sobre la celebración del triunfo tras el pitido final, Gudelj comentó sus sensaciones: "Alegría, fiesta, pelos de punta... Estar ahí en el campo ganando un derbi con tus aficionados es algo increíble. Ojalá vivirlo muchas más veces. Teníamos muchas ganas de ese partido, por lo de antes y porque jugábamos en casa y estábamos mirando hacia seguir ganando en nuestro estadio. El míster estaba muy orgulloso del equipo".

Gudelj se encuentra ya a un partido de los 100 con el Sevilla FC, una cifra que espera alcanzar este viernes: "El viernes hacemos ojalá el número 100 y con tres puntitos estaría perfecto. Me falta un golito, que he marcado siempre menos aquí en el Sevilla, incluso en Portugal, que jugaba en la misma posición que aquí, cuando no juego de central. De ocho es verdad que jugaba más liberado".

Por último, el serbio habló de lo que supone luchar por LaLiga: "Sueño y soñamos con ganar LaLiga, pero tenemos que ser realistas. Hay equipos muy buenos, pero tenemos que jugar en casa también contra el Real Madrid. Pero nuestro objetivo es entrar en Champions otra vez. Vamos bien de momento y tenemos el foco ahí. Vamos partido a partido y más adelante veremos si podemos jugar para más".