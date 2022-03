Lopetegui, sobre el fichaje de Isco: "Es un grandísimo futbolista y no oculto mi admiración por él"

El técnico del Sevilla FC pasó por 'El Larguero', donde habló del derbi, de la temporada del Betis, de Jordán y de la lucha por LaLiga entre otros muchos temas...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, pasó anoche por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser y habló de numerosas cuestiones, entre ellas, la de su "admiración" por Isco, un futbolista con el que podría disfrutar en su plantilla a partir de la próxima temporada. "Sólo hablo de los futbolistas que son del Sevilla, pero es un grandísimo futbolista y no oculto mi admiración por Isco", dijo el vasco, que volvió a aclarar lo sucedido con Jordán en el derbi de Copa: "Afortunadamente la afición del Sevilla dio un ejemplo de como animar, igual que la del Betis. No se puede condenar a toda su afición por un loco. ¿Decirle que se tirara al suelo? No se sintió bien y le dijimos que le viera el médico en el suelo".



La ovación del Sánchez-Pizjuán: "En el fútbol los protagonistas son los futbolistas pero para ser sinceros son momentos que uno agradece. Desde que llegué he sentido el cariño de la afición durante estas tres temporadas. Yo he dado lo mejor de mí al Sevilla pero el Sevilla me ha dado mucho más a mí. Tres años provoca mucho arraigo".





"La gente se ilusiona pero nos intentamos aislar de la ilusión que genera el equipo. Hemos sufrido muchísimo por las lesiones, pero hay que intentar llegar al final lo mejor colocado"."Es un derbi muy especial, hay pocos en el mundo que sea parecido. Rivalidad pasional pero que se entiende entre los sevillanos"."Fue suficiente conseguir los tres puntos. El partido tuvo dos fases, en la primera pudimos conseguir algún gol más pero luego gestionamos muy bien la diferencia. Un triunfo totalmente merecido y justo"."Es un equipo buenísimo, con grandes jugadores y un magnífico entrenador. Está haciendo una temporada sensacional"."Es un jugador que conocía bien del Oporto, que ha hecho unas grandes temporadas allí. Ha entendido rápido todo lo que pretendemos"."Hemos tenido lesiones importantes por eso hemos recargado mucho a un número corto de jugadores en las tres competiciones. Eso pasa factura"."Es un placer trabajar con Monchi. La figura de MOnchi es muy, muy importante para mí""Al final estoy convencido que el Barça estará muy arriba, el Atlético también, el Villarreal está haciendo una gran segunda vuelta... el Betis está aguantando muy bien. Cada partido ganarlo es una aventura, para todos en la liga española. Tenemos la ilusión de la Europa League. Nos ha tocado el West Ham, que es el equupo más completo que había en el bombo"."Equipo muy sólido, regular y muy reconocible. Temporada muy buena sin ninguna duda"."Realmente ponemos el foco sólamente en que un energúmeno intentó agredir a un jugador de fútbol. Hay que ser intransigente al 100%"."Ojalá me vea hasta 2024 en el Sevilla. Si que ha habido momentos, este verano, en los que hubo algo pero decidimos quedarnos"."Ojalá en los próximos días tengamos mejores noticias y todo esto acabe".