Monchi, sobre el derbi: "Un partido más no es, jamás he dicho eso"

En la tarde de ayer tuvo lugar la presentación del derbi femenino entre Sevilla FC y Real Betis que se disputará este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En dicha presentación estuvo el director deportivo de la entidad Monchi, quien en rueda de prensa habló de la importancia del derbi para la ciudad de Sevilla.

Cuando se habla del derbi siempre se debate sobre su trascendencia no ya solo en la ciudad, sino también en la propia competición de LaLiga. Algunos dicen que son tres puntos más y otros que es mucho más que un partido, algo a lo que hizo alusión el de San Fernando: "Un partido más no es, jamás he dicho eso. Ya aprovecho y lo digo en general. Un derbi no es partido más. Llevo aquí 34 años, así que imagínate si sé lo que es un derbi. Hay que gestionar bien todo y encontrar el punto idóneo. A veces hay que motivar y dar una charla, y a veces hay que estar callados y que los sentimientos corran solos".

De hecho, para el director deportivo, el trabajo que hace el cuerpo técnico en este tipo de partidos es esencial: "Aquí quien acierta son los cuerpos técnicos que conocen al grupo. A veces, insisto, lo mejor es no hacer nada porque no hace falta".

También respondía Monchi a su celebración tras el triunfo sobre el Betis y si celebraría una victoria en el derbi femenino de la misma forma, el dirigente ha contestado tirando de 'guasa'. "Igual tengo que preguntar a alguno a ver cómo lo puedo celebrar, porque últimamente no acierto nunca con las celebraciones y a ver si me dejan celebrarlo como yo creo. No, fuera bromas...", finalizó Monchi sonriendo.