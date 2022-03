Una solución diáfana en el Sevilla para el 'caso Fernando'

El brasileño medita operarse para solucionar sus problemas de tobillo, lo que le haría perderse el resto de temporada, y Lopetegui debe elegir bien a su sustituto

Fernando Reges es uno de los pilares del Sevilla FC, miembro de honor del llamado triángulo de seguridad (junto con Koundé y Diego Carlos) que ha permitido que los nervionenses sean fiables en defensa. El segundo clasificado de LaLiga es también el menos goleado (18), circunstancia en la que tiene gran parte de culpa la labor del brasileño, un apagafuegos en su posición natural de pivote defensivo, aunque también el primer recambio de su entrenador, Julen Lopetegui, en caso de ausencia de sus centrales titulares y de Rekik, el único repuesto nato para el eje de la zaga, en una evidente laguna (riesgo asumido, en cualquier caso) dentro de la planificación liderada por Monchi.

El ex del City es el cuarto efectivo de la plantilla blanquirroja con más minutos disputados (tercero de campo), sin que haya nadie que le superase en los duelos de Champions. Una buena razón para renovarlo hasta 2024, aunque cumplirá 35 años el próximo verano. Nadie duda de la trascendencia del de Brasilia en este Sevilla, aunque, por desgracia, las lesiones se están cebando con él este curso. Reservado en la Copa del Rey, se perdió hasta cuatro encuentros por lesión o precaución, siendo sustituido en otros dos antes de tiempo. Su última dolencia, un esguince de tobillo, está dándole más guerra de la cuenta, hasta el punto de que, aunque pronosticaba antes de la vuelta de dieciseisavos de la UEL en Zagreb que le dejaría en paz de aquí a final del ejercicio, lo cierto es que su concurso futuro está en entredicho.

De esta forma, Fernando se encontraría en Portugal, consultando a un especialista de su confianza sobre la conveniencia de operarse para solucionar definitivamente sus molestias en la zona, aunque esto supondría no volver a jugar ya hasta la próxima campaña. Obviamente, la decisión que tome será en consonancia con lo que piensen los servicios médicos del club nervionense y su entrenador, Julen Lopetegui, aunque tenerle así no ayuda demasiado. De perderle ya en los dos últimos meses de competición, el vasco tendrá que tirar de Gudelj como central de emergencia (y Acuña o Montiel en casos extremos), así como del resto de mediocentros y del propio balcánico para ejercer de pivote. En la encuesta propuesta por ESTADIO Deportivo, los lectores no tienen dudas: la decisión es diáfana, porque un 93% opina que el mejor relevo posible para el luso-brasileño sería Delaney, muy por delante de opciones como Joan Jordán, Óliver Torres, el propio Gudelj o Rakitic.