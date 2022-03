La "situación crítica" de los lesionados del Sevilla exige buscar soluciones alternativas

Diego Carlos, Montiel, Rekik, Papu Gómez y Martial viajaron a Madrid para consultar con un especialista ajeno a los servicios médicos del club nervionense

"Cuando hay una situación complicada, y la estamos viviendo por el número de lesionados, hay que tomar decisiones y buscar soluciones. Nadie ha ido a Madrid para una segunda opinión médica. Hemos ido a intentar encontrar a un especialista que podía acelerar los procesos de recuperación y, sobre todo, la firmeza de la recuperación. La persona que lo ha tutelado todo con el profesional ha sido Juanjo, nuestro médico. Los cinco jugadores fueron con Pedro Rodríguez, que es uno de nuestros fisios. Cuando hay una situación compleja, se trata de encontrar el mejor camino". Así se expresaba Monchi sobre el polémico viaje de Diego Carlos, Montiel, Rekik, Papu Gómez y Martial a Madrid para tratar de acelerar sus respectivas rehabilitaciones.

El director general deportivo del Sevilla FC, en una entrevista con 'Muchodeporte', aclara que "no hay desconfianza ni falta de credibilidad" en los servicios médicos de la entidad, pero reiterana que "hay veces que, cuando uno no encuentra una solución, porque a veces no la hay, siempre es bueno optar por profesionales que tienen un nivel mucho más alto", por lo que se ha procurado "una solución específica a una situación crítica" como la que se está viviendo en el vestuario liderado por Julen Lopetegui. "Hemos ido a ver a uno de los mejores profesionales que hay en el tema de rla ecuperación muscular, tutelado por Juanjo Jiménez. Por ejemplo, en el problema de Coco (Lamela) y Suso, buscamos al mejor especialista de hombro y de tobillo".

Además, el alto ejecutivo nervionense precisaba que en la capital española hay medios de los que no tiene por qué disponer el Sevilla FC, sin un centro aquí "que te haga un tratamiento más específico", porque se trata de "un equipo de fútbol, no una clínica", así que, cuando hay que "buscar tratamientos distintos", se recurre "a Fremap, a Quirón... En este caso se ha creído necesario que había que ir a Madrid". En este sentido, Monchi entiende que "las lesiones no son de larga duración, pero a estas alturas de temporada, una semana es mucho", amén de mostrarse "optimista en que de aquí al jueves se pueda recuperar alguno. Y, antes del parón, casi todos". En este sentido, Anthony Martial es quien mejor se encuentra. Podría estar disponible si no para el jueves, sí para el domingo ante el Rayo Vallecano. Los otros dependerá de la evolución, apunta la citada información.

Por último, en cuanto a las causas del continuo lleno en la enfermería, el otrora cancerbero opina que "la Covid ha ayudado; y el sobresfuerzo, también. Y la mala suerte", ya que el Sevilla es "el equipo que más casos de Covid ha tenido, con el 95% de la plantilla. Una vez que hay un porqué, hay que buscar la solución". Porque avisa: "Tenemos a mucha gente lesionada muscularmente en un momento en el que los tiempos se acortan, pues la temporada termina en dos meses".