Dónde ver por TV y online la ida de octavos de la UEL entre Sevilla FC y West Ham

La plaga de lesiones que afecta a los nervionenses puede elevar la nómina de bajas hasta la decena

Después del empate sin goles en Vitoria y con el regusto dulce aún en el paladar del derbi liguero ante el eterno rival, el Real Betis (2-1), en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla FC regresa a la actividad en competición continental con la firme intención de imponer el facto campo ante el West Ham y conseguir un marcador lo suficientemente ventajoso que palíe la posible continuidad de la mala racha a domicilio (seis salidas seguidas sin sonreír, las dos más cercanas sin marcar). Los de Julen Lopetegui han sumado un solo triunfo (el referido triunfo ante los verdiblancos) en cuatro encuentros oficiales, si bien vencieron en sus dos últimas comparecencias como local en el Viejo Continente. De hecho, de las seis veces que ha caído en lo que va de campaña, únicamente una fue como anfitrión (1-2 contra el Lille en noviembre, durante la Fase de Grupos de la Champions).

Los ingleses son bastante irregulares últimamente, aunque son séptimos en la Premier League. El conjunto entrenado por David Moyes sólo ha ganado dos de los siete partidos más recientes, igualando otros tantos y perdiendo tres, si bien en la UEL contabiliza cuatro triunfos, un empate y un K.O., ya sin nada en juego, ante el Dinamo de Zagreb en la última jornada de la ronda anterior.

En el capítulo estrictamente deportivo, el preparador vasco estima que podría tener hasta diez ausencias en la convocatoria, empezando por el sancionado Delaney (expulsado en Croacia), al que se unirán un mínimo de cinco lesionados (Fernando, Rekik, Montiel, Suso y el Papu Gómez). Diego Carlos, que forzó ante el Betis, y Lamela, recién retornado a los entrenamientos tras muchos meses fuera por su lesión en el hombro, no estarán. Lo del brasileño sería un milagro, mientras que el ex del Tottenham no fue inscrito en la UEFA durante la reciente actualización, dejando su plaza a un Gudelj ausente en la fase de grupos. Martial, que llegaría muy justo pero que parece improbable en cualquier caso, ocupó la plaza de Óscar Rodríguez, cedido al Getafe.

Cómo ver el Sevilla FC-West Ham por TV?

El Sevilla FC recibe al cuadro londinense este jueves a las 18:45 horas, en un encuentro retransmitido por Gol, que puede sintonizarse por la TDT convencional en cualquier televisión, aunque está incluido en los paquetes básicos de las principales compañías telefónicas (el dial 315 de Vodafone TV, el 63 de Movistar Plus y el 109 de Orange TV). También puede disfrutarse en su página web: https://goltelevision.com/en-directo.

¿Cómo seguirlo online?

También se puede seguir el choque a través de www.estadiodeportivo.com con nuestro directo, así como las posteriores reacciones al encuentro.