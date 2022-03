Lista de 22 en el Sevilla para recibir al West Ham, con un alta, ocho bajas y seis canteranos llamados a filas

El técnico nervionense, Julen Lopetegui, ha vuelto a completar con jugadores del Sevilla Atlético su lista para la Europa League, en la que no pudo contar con siete lesionados y un sancionado

Con todas las bajas que el Sevilla FC tiene para recibir este jueves al West Ham United en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán prácticamente podría conformarse un once de plenas garantías para salir de inicio en este choque de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Sin embargo, como señaló en rueda de prensa el entrenador nervionense, Julen Lopetegui, el vestuario no cree que el principal foco de interés se centre en los que no van a estar y sí en los disponibles para intentar derrotar al conjunto inglés.

"Donde no llego yo llega el equipo y donde no llega el equipo llego yo", manifestó Nemanja Gudelj ante los medios en compañía del propio Lopetegui, con cuyo discurso comulga al cien por cien. Así, la gran noticia de la lista de 22 convocados facilitada por el Sevilla está en la novedosa presencia de Anthony Martial, que después de probarse en la sesión de trabajo de este miércoles ha entrado en la citación y cuenta con opciones de tener minutos ante un club al que conoce bien de sus seis temporadas y media en las filas del Manchester United. Además, el West Ham es uno de los muchos clubes que se interesó por su cesión en el pasado mercado invenal de fichajes y también ha puesto sus ojos en Youssef En-Nesyri, al que ya tantearon poco antes de la pandemia.

Martial se lesionó en el minuto 24 del partido contra el RCD Espanyol del pasado 20 de febrero, al sentir un pinchazo en los isquios de su pierna izquierda. Se ha perdido los partidos ligueros ante Betis y Alavés y la vuelta contra el Dinamo de Zagreb en la Europa League. El de este miércoles fue su primer entrenamiento con el grupo, ya que en los tres anteriores sólo había trabajado de manera parcial. En este sentido, en principio el internacional galo llega algo justo y se antoja precipitada su titularidad. Lo normal sería que comenzase el choque en el banquillo pero desde su llegada a Nervión, Lopetegui le alineó en cuatro partidos seguidos y en todos ellos saliendo de inicio.

Gonzalo Montiel, Karim Rekik, Diego Carlos, Fernando Reges, Papu Gómez, Erik Lamela y Suso Fernández, por lesión -aunque los dos últimos no fueron inscritos para estas primeras eliminatorias de la Europa League al estar convalencientes de sendas operaciones-, y Thomas Delaney, sancionado después de ser expulsado por doble amarilla en la vuelta de los dieciseisavos de final disputada contra el Dinamo en el estadio Maksimir de Zagreb, son las ocho bajas de Lopetegui en una lista de 22 futbolistas en la que destaca la presencia de hasta seis efectivos del Sevilla Atlético.

Así las cosas, la lista al completo con los 22 futbolistas citados para el Sevilla-West Ham la conforman: Bono, Dmitrovic; Jesús Navas, Koundé, Marcos Acuña, Augustinsson; Gudelj, Joan Jordán, Rakitic, Óliver Torres; Tecatito Corona, Lucas Ocampos, Martial, Munir, Rafa Mir y En-Nesyri, del primer equipo, más Alfonso Pastor, Kike Salas, José Ángel Carmona, Luismi Cruz, Juanlu Sánchez e Iván Romero, del filial.