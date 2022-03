Monchi analiza al West Ham: "Es difícil hincarles el diente"

El director deportivo del Sevilla FC espera un gran ambiente en el Sánchez-Pizjuán: "Es motivador y anima a dar todo de nosotros"

El director deportivo del Sevilla Fútbol Club ha analizado el rival de este jueves en los octavos de final de la Europa League, el West Ham United de David Moyes. "Son un buen equipo. He visto sus dos últimos partidos, en Copa ante el Southampton y en Premier contra el Liverpool. Confirmo lo que pensaba, que son un equipo físicamente muy fuerte, con transiciones muy rápidas. No necesitan mucha posesión para dominar y al Liverpool le crearon muchas ocasiones sin tener el balón. Son muy complicados por sus individualidades y es verdad que no va a estar Bowen, pero tienen alternativas. Son un equipo muy completo y difícil de hincarle el diente. Sobrevive a no tener el balón y cuando lo tiene no necesita mucho para hacerte daño", ha explicado Monchi.

Sobre las sensaciones del equipo nervionense, al que el de San Fernando sigue en cada entrenamiento, el director deportivo ha destacado la "ilusión". "Las sensaciones son de ilusión, de ganas por que llegue ya el partido y de respeto a un rival que nos va a poner las cosas muy complicadas, porque detrás de los seis grandes del fútbol inglés es el que tiene más potencial. De hecho está peleando arriba en la clasificación. No podemos menospreciar ni infravalorar esta competición. El sevillismo la tiene metida dentro de su ser y mañana es un buen día para demostrarlo. El equipo va a necesitar un buen ambiente antes del partido y sobre todo durante el partido. Las previsiones son de una buena entrada y eso es motivador y anima a dar todo de nosotros".

Con el chip de la Europa League: "El equipo ha recuperado bien tras los esfuerzos continuos de estas últimas jornadas. Está con el chip cambiado porque hay ilusión por la competición. Sabemos que es complicado porque lo dije el día del sorteo, que es el rival más complicado que había. Nos va a poner las cosas difíciles, pero el equipo es consciente de la dificultad y de la ilusión que genera el torneo tanto dentro como fuera".

Se resolverá en Londres: "Me gustaría conseguir un resultado importante, pero tampoco me preocupa ir a Londres a jugármela. Creo que tenemos capacidad para ir a cualquier campo a buscar un resultado positivo".

Mucha presencia de aficionados ingleses: "Nosotros, por la cercanía, perdemos un poco la noción de lo que supone el Sevilla FC en Europa. Ellos lo están catalogando como el partido más importante de su historia, más allá de lo que supone Sevilla a nivel de ciudad. Para ellos es un viaje relativamente corto y cómodo. Creo que a Londres también viajarán muchos sevillistas y esa es una de las esencias del fútbol".