Munir, el héroe inesperado: "No me ha dado tiempo ni a calentar"

Munir el-Haddadi era la gran sorpresa en el once inicial. Sobre todo porque no estaba su nombre entre los once elegidos. Pero Ivan Rakitic no se encontraba bien y, tras el calentamiento, Lopetegui decidió darle descanso y situar al marroquí en una posición en la que brilla últimamente el lesionado Papu Gómez. El madrileño sorprendía entrando desde atrás y dispuso de las mejores ocasiones de su equipo. Erró las dos primeras, pero a la tercera le dio una ventaja al Sevilla FC que puede ser clave para pasar a cuartos de final.

"El fútbol es así y hay que estar preparado para estas cosas, para cuando el mister me necesite, hacerlo bien. Yo trabajo día a día para estas cosas y para aportar mi granito de arena. En la primera parte tuve dos ocasiones y fallé; en la segunda, la enganché bien y entró", indicaba el hispano-marroquí, quien admitía que, pese a su buen remate, no le llegó el balón de Acuña en las mejores condiciones. "El balón me viene muy arriba, pero siempre trabajanmos estrategia, teníamos preparado algo y ha salido bien", añadía Munir.

El delantero sevillista analizaba cómo había sido ese cambio que le dio una titularidad inesperada: "Rakitic se encontraba un poco mal de la barriga, pero la plantilla es muy grande y estamos preparados para cuado el míster nos necesite. (...) No me ha dado tiempo ni a calentar, he entrado frío, pero me he metido en el partido rápido y ha salido bien".

Por otro lado, el internacional marroquí analizaba el partido en el que el Sevilla ha logrado una renta mínima para la vuelta. "Era un partido muy complicado, en el que teníamos que hacer la cosas bien apra poder ganarlo; y el equipo las ha hecho de maravilla. En la primera parte hemos tenido nuestras ocasiones que no han entrado, pero el equipo lo ha seguido intentando hasta que ha entrado el gol. Nos vamos con un plus de confianza. Ahora toca pensar en Liga y luego pensaremos en el partido de vuelta. Nos va a costar, ellos van a ir con todo y hay que estar preparados; pero iremos con mucha ilusión y a por todas", afirmaba.