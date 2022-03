El posible once del Sevilla ante el Rayo Vallecano

El técnico nervionense, Julen Lopetegui, afronta con ocho bajas la visita de este domingo a tierras madrileñas, en el choque correspondiente a la jornada 28 de LaLiga

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, recupera un efectivo, a Thomas Delaney que se perdió el choque del jueves contra el West Ham por sanción, pero pierde a dos: Joan Jordán, que vio su quinta amarilla ante el Alavés y deberá cumplir ciclo, e Ivan Rakitic, que se lesionó en el calentamiento previo al duelo de ida de los octavos de final de la Europa League y que este viernes aún no se había reintegrado con el grupo. Los siete lesionados que no llegaron a la cita anterior tampoco estarán para la visita a Vallecas.

El Sevilla FC se enfrentará al Rayo Vallecano con las secuelas del desgaste que el choque con el West Ham inglés, tanto por la seria duda de Rakitic como por el cansancio acumulado en una plantilla que se mueve desde hace dos semanas en sólo 14 ó 15 componentes del primer equipo. Los nervionenses no pueden perder más puntos si no se quieren descolgar del todo de la lucha por el título sin dejar de mirar atrás, ya que el pinchazo en Vitoria (0-0) -sexta salida seguida sin ganar-, ha dado esperanzas al Barça y al Atlético, que están recuperando el nivel que se les presupone y que aún no habían ofrecido este curso.

A 8 puntos del Real Madrid, el equipo de Julen Lopetegui visita a un rival debilitado tras una trayectoria sobresaliente en su regreso a Primera, con Vallecas como uno de los fortines más inexpugnables de Europa hasta hace nada. Desgastado por haber jugado las semifinales de la Copa del Rey la semana pasada, el grupo de Andoni Iraola ha sufrido seis derrotas seguidas y tiene las bajas de sus extremos titulares, Isi Palazón y Álvaro García.

El Sevilla FC, que este domingo disputa en Vallecas su partido de la jornada 28 de LaLiga,y en este tiempo acumulaen cinco visitas al conjunto franjirrojo. A pesar de esta racha reciente, el balance global entre dos contendientes en Madrid es favorable al Rayo Vallecano, que ha ganado en 11 de los 25 partidos (44 por ciento) de la serie frente a las ocho victorias visitantes (32 por ciento) y los seis empates registrados (24 por ciento).

Consulta, en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo, el posible once con el que el Sevilla FC saltará este domingo al estadio del Rayo Vallecano, buscando reencontrarse con el triunfo a domicilio seis encuentros después.