Las notas del Sevilla FC en la visita al Rayo Vallecano en LaLiga

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas de Julen Lopetegui en el empate en tierras madrileñas, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga

Poco, muy poco tenía Julen Lopetegui para dosificar fuerzas y rotar en su alineación, debido a las siete bajas por lesión más la del sancionado Joan Jordán. A éste último le suplió el ya recuperado Rakitic, acompañado por Delaney -castigado ante el West Ham- y con Augustinsson y Rafa Mir en el lugar de Tecatito Corona, Marcos Acuña y En-Nesyri, en los cuatro cambios con respecto al once que salió el jueves en la ida de los octavos de final de la Europa League.

Desde el principio, el cuadro nervionense planteó una presión muy alta, intentando dificultar la salida de un Rayo que sabía que le quitaría el balón y lo movería con criterio. El Sevilla FC intentaba ocupar mucho campo y desplegarse por los costados. Especialmente se volcaba por el derecho, con la sociedad Navas-Ocampos más las colaboraciones espontáneas de Koundé, que ya se sabe que, si le dejan, profundiza en conducción. La consigna, muy clara, era colgar centros buscando la capacidad de remate de Rafa Mir, a quien no llegó a encontrar.

El mal estado del césped -muchísimos resbalones y botes irregulares del balon- y las cortas dimensiones del terreno de juego del estadio de Vallecas eran poderosos hándicaps para la fiel tendencia sevillista a rasear, por lo que intentaba reducir toques en la elaboración por dentro para llevar el balón lo antes posible a las bandas e intentar correr en campo del Rayo a la más mínima oportunidad; tarea que no le resultaba sencillo de hacer efectiva por el buen repliegue del cuadro local, pero que al menos servía para reducir riesgos cerca de su área hasta el zapatazo de Bebe.

Lopetegui equilibró el duelo con un triple cambio que, en la práctica, fue cuádruple, ya que Acuña no duró ni 10', para acabar con un 1-3-4-2-1, con José Ángel Carmona formando línea de tres junto a Gudelj y Koundé, con Ocampos y Corona como extremos y con los tres delanteros: En-Nesyri, Martial y Rafa Mir en punta. En busca de ese también habitual arreón final. Como en Vitoria, encontró esa última ocasión (la tuvieron Martial y Delaney), pero de nuevo salió cruz en la moneda y el Sevilla FC sumó su séptima salida sin ganar, con cinco empates en sus cinco últimos desplazamientos en LaLiga. El Real Madrid se puede ir a 11 puntos si gana mañana en Mallorca y el Barcelona tiene la opción de ponerse a cuatro con un partido menos.

Así jugaron los futbolistas del Sevilla FC en su visita al Rayo Vallecano en la jornada 28 de LaLiga:

- BONO: 4

Le avisaron Guardiola o Nteka, sin puntería, pero no tuvo que emplearse a fondo hasta el peligroso cabezazo de Comesaña a salida de un córner, al filo de la media hora. No esperaba el misil de Bebe, pero entra por su palo y eso lo convierte en error. Con matices (potencia, colocación, el error del compañero...), pero error. Es humano.

- JESÚS NAVAS: 5

Para él resulta más fácil llegar hasta línea de fondo y desencadenar su lluvia de centros cuando el equipo circula el balón acumulando gente por dentro. Cerrada esta vía y con los extremos abiertos, el palaciego se veía más anclado y sin capacidad de sorpresa. Suplido en el 56'.

- KOUNDÉ: 7

Versión muy completa, de fiable defensor con alma de cerebro al que no le quema la pelota y se ofrece para liderar la (generalmente apurada) salida desde atrás ante lo tapados que solían verse los mediocentros. Acabó de marcador zurdo en defensa de tres con dos carrileros largos.

- GUDELJ: 7

Un (doble) resbalón ante Sergi Guardiola casi se convierte en el 1-0, pero la vaselina del delantero local a Bono se fue rozando el larguero. Fue de las pocas máculas que se le pueden buscar al serbio en otra solvente actuación defensiva.

- AUGUSTINSSON: 3

Con un guante en los centros, sigue evidenciando unos excesivos titubeos cuando tiene el balón y el rival va fuerte a la presión. También cuando le encaran, reculando generalmente en exceso. Inoportuno resbalón en el área en el zapatazo de Bebe para hacer el 1-0. Un flan.

- DELANEY: 8

Muy atento a las ayudas y coberturas, seguro por alto y con una intuición para los balones divididos, su aportación en la resta era proporcional a su escasa ayuda para iniciar acciones de ataque, más allá de toques en corto de apoyo, pero resultó decisivo al atacar por sorpresa el segundo palo y lanzarse con fe para empatar con un dificilísimo remate acrobático. Casi hace el segundo en el 94 con un cabezazo a la salida de un córner.

- RAKITIC: 6

El danés era el '5' sin balón pero, cuando el Sevilla FC tenía la posesión, era el croata el que se incrustaba entre los centrales para recibir y distribuir, tarea nada sencilla cuando el equipo está tan lejos de la portería rival y con tantas piernas poblando la medular.

- OCAMPOS: 5

Muy abierto y pegado a la cal, buscando fijar las subidas de Fran García y atacar la espalda de éste con insistentes desmarques al espacio. Acanó con toda la banda derecha para él.

- ÓLIVER TORRES: 4

Tenía el cometido de ser el 'verso suelto', de dibujar líneas de pase y generar superioridad con su movilidad, pero le costó entrar en juego y se perdió en zonas demasiado pobladas, teniendo que soltar muy rápido el balón sin tiempo ni espacios para girarse, mirar, pensar y ejecutar.

- MUNIR: 5

Titular tras su buen partido como mediapunta el jueves, esta vez de vuelta al extremo zurdo. Muy comprometido en el esfuerzo en la presión y disciplinado en las ayudas a Augustinsson, aunque el desgaste le empujase a una cierta intrascendencia ofensiva.

- RAFA MIR: 4

Tenía la misión de rematar, pero apenas logró hacerlo. Aprovechó un córner botado por Augustinsson para marcar con un disparo a la media vuelta, pero el VAR vio que se ayudó con la mano en el control y lo anuló. Estuvo a punto de engatillar otra en la primera mitad tras ganar la espalda de Catena, pero dejó botar demasiado el balón y Dmitrievski salió a su paso. La tuvo en el 78' en una acción en la que volvió a aparecer el sistema vídeoarbitraje para anular un penalti señalado a Catena.

- JULEN LOPETEGUI: 6

Muy compacto y sólido en defensa, bien posicionado y consciente de que no era un día para amasar sus clásicas posesiones largas. Eso sí, si quería buscar acciones de uno contra uno en banda y correr en los últimos metros sorprende que, precisamente hoy, prescindiese de inicio del Tecatito Corona y de un sobrecargado Acuña. Recurrió a ellos dos (aunque el argentino duró poco) y a Martial tras el 1-0. Los cambios, de hombres y de dibujo, tuvieron un efecto inmediato a la hora de hundir un poco más el bloque del Rayo. Comenzó a encontrar espacios que intentó explotar con todo el arsenal ofensivo: Ocampos, Corona, En-Nesyri, Martial y Rafa Mir.

- MARCOS ACUÑA: Sin calificar

Apenas cuatro minutos tardó en percutir por la izquierda y colgar un centro peligroso que derivó en dos córners seguidos. A una distancia sideral de lo que aporta Augustinsson, la explicación de por qué no fue titular se conoció cuando no llevaba ni diez minutos sobre el campo. Pidió el cambio por molestias, esta vez en los isquios, no en su dañada zona lumbar. Se le vio abatido en el banquillo.

- TECATITO CORONA: 6

Se juntó con Acuña y Martial en la izquierda y puso un centro cerrado para asistir a Delaney en el 1-1. Se quedó con toda la banda zurda para él tras la lesión del 'Huevo' y acaparó las mejores acciones ofensivas en el último tramo de un igualado encuentro.

- MARTIAL: 6

Como el argentino y el mexicano, aceleró el juego del Sevilla e hizo recular al Rayo apenas unos minutos del acertado triple cambio de Lopetegui. Dejó la primera conducción interior prometedora, pero había demasiados rivales para sortear. Se asoció mucho y bien, pero lejos de la portería, por desgracia para su equipo, a excepción de la volea en el 93' que hizo volar a Dmitrievski.

- JOSÉ ÁNGEL CARMONA: 6

Después de ser convocado en 14 encuentros oficiales del primer equipo, por fin tuvo la oportunidad de debutar en LaLiga. Polivalente defensor del filial que puede actuar en todos los puestos de la zaga, se situó como marcador diesto en una línea de tres centrales. Sin embargo, demostró su valentía con una internada con autopase y centro forzado que acabó en penalti luego anulado.

- EN-NESYRI: 4

Prácticamente inadvertido en ese último tramo en el que el Sevilla acabó con todos sus atacantes sobre el tapete, pero sin llegar a descomponer a un Rayo que volvió a cerrarse muy bien tras algunos minutos de desconcierto porteriores al 1-1.