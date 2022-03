El padre de Reyes: "Si nos está viendo, creo que sería la alegría más grande que se llevaría"

El campo de albero efímero del Mercantil para celebrar la Copa Sevilla llevará el nombre del malogrado delantero nervionense

SEVILLAesFútbol 2022 ha querido acercarse a conocer, a través de su padre, la figura de José Antonio Reyes, futbolista excepcional que jugó en grandes clubes de Europa a lo largo de su dilatada carrera deportiva, "un orgullo para su familia". Su progenitor, Francisco Reyes, se recrea hablando de la historia deportiva y personal de su hijo, pisando el albero del Prado de San Sebastián donde se asentará el campo de fútbol efímero del Mercantil que llevará el nombre de 'José Antonio Reyes' para celebrar la Copa de Sevilla, una de las actividades deportivas de fútbol base que contempla SeF22. "No me esperaba esto; estamos muy agradecidos", señala sobre el gesto.

En una entrevista distendida con el CEO de SeF22, Antonio Jiménez-Riquelme, Reyes Sr. deja 'perlas' al hablar del malogrado atacante, como que "estaba obsesionado con la pelota y lo hacía todo con la pelota en la mano, hasta comer", recordando que "jugó en campos de albero en el Cantera, que estuvo solo un año, y al principio en el Sevilla; un campo de albero es un recuerdo para toda la vida". Hasta tal punto está convencido el utrerano que vaticina: "Si nos está viendo, yo creo que sería la alegría más grande que se llevaría, saber que a un campo de albero, después de tantos años, le van a poner su nombre".

Francisco Reyes cree que, "gracias a él (a su venta al Arsenal), a Sergio (Ramos, que se marchó al Real Madrid) y a otros futbolistas, el Sevilla FC está hoy en día donde está", aunque no quiere malentendidos: "Nosotros también se lo debemos todo al Sevilla FC. Era su sueño, como lo fue volver a vestir la camiseta. Se ganaba a todos desde el principio desde su forma de ser. En el club le supieron sacar todo el jugo a sus cualidades". Bromea el padre del 'crack' nervionense al rememorar que "era muy mal estudiante", pero "en el colegio se lo perdonaban por lo bueno que era en el fútbol", hasta el punto que, al decir a una profesora que se marchaba a un torneo a Ciudad del Cabo, ésta le dijo que "a ver si se quedaba allí".

Y añadió un recuerdo: "Cuando se enteró, estando en el Atlético de Madrid, que existía la posibilidad de volver al Sevilla, llamó a su representante y a Miguel Ángel Gil Marín para decirles que no le importaba perder dinero, pero que quería volver. No podía dejar pasar ese tren. Eso también lo sabe la afición; me emociona mucho ver cómo se acuerdan de Jose, por ejemplo tras victorias como en el derbi o el otro día en la Europa League". Además, su padre insiste en que "nunca ha tenido una mala palabra sobre el Betis, donde tiene buenos amigos; y respetaba a su padre, porque sabía que su padre iba a ver al Betis".