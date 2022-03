Lucas Ocampos: "No va a ser fácil, no hay nada cerrado"

Sevilla, 16 mar (EFE).- El delantero argentino del Sevilla Lucas Ocampos ha considerado que, pese a la ventaja de un gol en la ida de los octavos de Liga Europa ante el West Ham inglés (1-0) en el Sánchez Pizjuán, la vuelta de este jueves en el Olímpico de Londres "no va a ser fácil" y "no hay nada cerrado".

El punta de Quilmes lamentó perderse el partido por sanción al ser amonestado en la ida y cumplir ciclo de amarillas y, en este sentido, señaló que "cuando pasan estas cosas", lo sufre "porque son partidos cruciales que le gusta jugar a cualquiera".

"Me quedo acá solo, seguramente nos juntaremos los chicos que no viajan para verlo con ellos. Cuando estás mirando algo que está en tus intereses es complicado gestionarlo, no va a ser fácil ya que no está nada cerrado, pero yo voy a muerte con mis compañeros ya que veo la competitividad que hay", reflexionó Ocampos.

Indicó que "el vestuario es de diez " y, aunque "siempre hay alguna diferencia", éstas "son de las que te hacen crecer como jugador y como grupo", en el que "todos se han ido amoldando a la filosofía de (Julen) Lopetegui", el entrenador del Sevilla.

Se refirió, entre otros asuntos, al empate de su equipo en la pasada jornada liguera ante el Rayo Vallecano (1-1) y señaló que ya han asimilado "esos puntos dejados en Madrid y ya pensando en lo que viene porque no hay tiempo para lamentarse".

Sobre su momento personal, dijo que no proyecta "casi nunca a futuro lejano" y que va "día a día porque el fútbol es así. Ahora estoy en un momento muy bueno, volví a reencontrarme conmigo mismo y quiero seguir formando parte de este club y peleando por objetivos como desde el primer año que llegué", apuntó.