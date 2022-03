Martial: "Me siento muy feliz en el Sevilla"

El delantero francés ha repasado sus primeras semanas en la ciudad hispalense y cómo fue su salida de Mánchester

Anthony Martial vuelve a Inglaterra apenas mes y medio después de salir de Mánchester y lo hará para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League ante el West Ham. El delantero francés, cedido hasta final de temporada, ha repasado como vivió las semanas previas a su fichaje por el Sevilla en una entrevista a The Guardian. "Cuando llegó Ragnick le dije que quería irme. Hablamos y me dijo que si quería seguir si entrenaba así iba a jugar pero mi objetivo ya era marcharme, tener un ambiente nuevo y un nuevo club. Yo tenía muchas opciones pero hablé con el entrenador (Lopetegui) y con Monchi y sabía que el Sevilla era la mejor posibilidad para jugar y para disfrutar de nuevo del fútbol porque he perdí algo de eso en Mánchester", ha reconocido el futbolista francés.

Porque ese es el objetivo de Martial en estos meses, disfrutar del fútbol: "No estaba jugando y sabía que si iba al Sevilla tendría la ocasión de jugar y disfrutar de nuevo. Me siento muy feliz en el Sevilla. La ciudad es muy buena y tenemos un buen equipo, así que para mí es perfecto. Estoy jugando y soy feliz. Lopetegui es un buen entreandor, vive el partido y te transmite su energía".

Sobre la Europa League y su viaje a Londres para enfrentarse al West Ham, Martial ha comentado: "Sé que es una competición muy importante aquí, han ganado seis trofeos en 15 años. Tenemos que hacer lo que podamos para lograrlo otra vez, porque la final además es en el Sánchez-Pizjuán".





Buenas actuaciones contra el West Ham

Martial se ha enfrentado nueve veces al West Ham a lo largo de su carrera con un saldo de cinco victorias, dos empates y dos derrotas, en los que ha anotado tres goles. "El West Ham se me ha dado bien siempre, aunque no sabía el dato exacto de los goles, no me importa lo que la gente diga de mí, de verdad. Sólo quiero marcar allí para que el Sevilla gane y pasemos a la siguiente ronda", ha admitido el galo, que curiosamente jugó ante el West Ham su último partido con el United antes de cerrar su fichaje por el Sevilla FC. El 22 de enero, después de casi dos meses sin jugar un solo minuto, disputó los 8 últimos en el triunfo por 1-0 en Old Trafford ante los de David Moyes.

Sin embargo, Martial sabe que no será un partido fácil: "Conozco a Zouma y Areola de la selección francesa. Tienen un buen equipo y su afición pondrá bastante presión pero tenemos que hacer nuestro trabajo y volver aquí con la clasificación".

Cuando llegó al vestuario nervionense conocía a Koundé: "Es muy buen chico, joven y con muchas cualidades, muy profesional. Ya es un gran central y puede llegar a ser uno de los mejores. Habla mi idioma y me está ayudando, porque mi español es malo y tengo poco tiempo para aprenderlo".

Las diferencias entre la Premier y LaLiga: "Los árbitros son diferentes. En Inglaterra dejan más contacto, en España con pequeños contactos pitan falta pero son humanos y se equivocan en los dos sitios. Respecto a la forma de jugar, en España todos los equipos quieren tener la posesión, jugar con el balón, es un fútbol más técnico. En Inglaterra es más rápido y físico, pero me gustan los dos campeonatos".

Lo que le pide Lopetegui en cada entrenamiento: "Quiere que juegue como sé, pero también que me adapte al equipo y ponga mucha intensidad. El Sevilla es un equipo intenso en la presión, también sin la pelota. Julen es un buen entrenador, lo notas en cómo vive los partidos desde la banda. Nos da mucha energía a los jugadores".

Sobre los rumores de que Cristiano no está bien en Mánchester: "Cristiano es un profesional top, uno de los mejores de la historia. Todos le queremos, hay cosas que se dicen en los medios que no son verdad. Yo estuve en ese vestuario y sé lo que pasa".

El Mundial: "Jugar el Mundial es para mí un objetivo. Si lo hago bien puedo estar en el Mundial".