Ocampos rememora las pasiones del derbi, desvela sus mejores amistades en el Sevilla y sus planes de futuro

El extremo argentino lamenta perderse el choque de vuelta ante West Ham y asegura que, después de pasarlo muy mal con su tobillo, se siente en su mejor momento de forma

El Sevilla FC viaja este miércoles a Londres para afrontar el jueves el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, en el estadio Olímpico de la capital inglesa y frente al West Ham United, un equipo instalado en la parte alta de la Premier y al que los de Julen Lopetegui derrotaron por 1-0 (gol de Munir) en el duelo de ida disputado la semana pasada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El choque en Nervión, no obstante, acabó con una malísima noticia: la tarjeta amarilla que vio Lucas Ocampos en una leve tángana en el tiempo añadido que acarrea sanción y le obliga a perderse un choque que, según explicó, le pilla en su "mejor momento" después de haberlo pasado muy mal con su tobillo durante muchos meses.

Ocampos lamentó no poder jugar y engrosar la ya de por sí extensa lista de bajas de su equipo. El extremo argentino fue invitado al programa 'A Balón Parado', de Sevilla FC Televisión y aseguró que lo pasará mal viendo el choque por televisión: "Cuando me pasan estas cosas, como con el derbi, lo sufrí porque son partidos cruciales que les gusta jugar a cualquiera. Se van y me quedo acá solo, seguramente nos juntaremos los chicos que no viajan para verlo con ellos".

"Cuando estás mirando algo que está en tus intereses es complicado gestionarlo, no va a ser fácil ya que no está nada cerrado, pero yo voy a muerte con mis compañeros ya que veo la competitividad que hay. El vestuario es de 10, siempre hay alguna diferencia pero son de las que te hacen crecer como jugador y como grupo, todos se han ido amoldando a la filosofía de Lopetegui", añadió en este sentido, encumbrando a su entrenador como ese pegamento que siempre mantiene la piña unida.

Ocampos ha pasado un último año muy complicado, lejos de su plenitud de forma física por una lesión de tobillo que no acababa de desaparecer del todo y que al más mínimo golpe en la zona afectada le obligaba a volver a parar. Todo ha cambiado a partir de 2022, año que ha comenzado jugándolo todo, metiendo goles importantes y asistiendo a sus compañeros. La mejor versión del '5' del Sevilla FC ha vuelto y es para quedarse. "No proyecto casi nunca a futuro lejano, siempre voy día a día porque el fútbol es así. Ahora estoy en un momento muy bueno, volví a reencontrarme conmigo mismo y quiero seguir formando parte de este club y peleando por objetivos como desde el primer año que llegué", señaló, asegurando que su presente y su futuro están en Nervión.

El de Quilmes, cuyo buen momento le ha permitido regresar a la selección argentina después de quedarse 'in extremis' fuera de la lista definitiva para la Copa América conquistada el pasado verano, cree que no sería posible rendir así sin el apoyo de la afición. "La hinchada del Sevilla FC es muy particular dentro de lo que hay en España, hay pocas que lo sientan de esa manera. El otro día vi lo que dijo David Moyes (el entrenador del West Ham elogió a la hinchada de Nervión tras el partido ida) y es verdad, hay momentos en los que el equipo necesita ese aire y ellos te lo dan. Cuando se canta el himno es algo imponente, la gente lo vive como algo suyo", manifestó con emoción.

Sin poder jugar en la Europa League, Ocampos ya piensa en LaLiga y en el choque del próximo domingo en el Sánchez-Pizján contra la Real Sociedad, un partido "complicado" en el que el Sevilla FC no puede permitirse el lujo de dejar escapar más puntos, después del empate en Vallecas (1-1), en la séptima salida seguida sin ganar que ha hecho que el Real Madrid le aventaje ya en 10 puntos y que el Barcelona amenace su segunda plaza tras ponerse a sólo cinco y con un partido menos.

"Asimilando esos puntos dejados en Madrid y ya pensando en lo que viene, porque no hay tiempo para lamentarse. A veces me cuesta, hay decisiones con las que uno puede estar o no de acuerdo, pero hay que saber cómo gestionar las situaciones porque quieres ganar y te estás jugando mucho", reflexionó Ocampos.

El extremo sevillista también tuvo momentos emotivos y sorpresas, como los mensajes de Nolito y Franco Vázquez, a los que añora mucho, o una conexión especial con Éver Banega, uno de los mejores amigos que le ha dado el fútbol y con el que mantiene la relación a pesar de la distancia, ya que el centrocampista se marchó hace ya dos años a Arabia Saudí. Pura pasión, Ocampos no olvida las sensaciones de su primer duelo contra el Real Betis con público: "Mi primer derbi, con un gol muy especial en el estadio de ellos lleno. Ahora los vivo totalmente diferente, no soy Navas ni Rakitic, pero lo siento como lo que es. Creo mucho en el folclore del fútbol, creo en ese pique sano...".

En cuanto al último duelo cainita -en Liga, como local y revancha de la eliminación copera y la agresión a Jordán- se mostró muy contento con el gol de Munir El Haddadi, que puso el momentáneo 2-0 después de que Rakitic abriese el marcador de penalti y antes de que Sergio Canales, de falta directa, recortase distancias en el tiempo añadido: "En el derbi estábamos muy contentos por Munir, al que le tocó hacer gol en un partido especial como el derbi. Siempre está comprometido y nos alegramos por él".