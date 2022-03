Lopetegui: "Puedes caer pero es obligado levantarse"

El técnico del Sevilla FC lamentó llegar a un partido tan importante con tantas lesiones aunque resaltó la actitud de sus jugadores

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha atendido a los medios oficiales del club nervionense para analizar la eliminación ante el West Ham. "Es un equipo duro y bueno de la Premier League, que nos ha planteado un escenario complejo, hemos tratado de competir, hemos dado la cara en muchos momentos. Hemos tenido dificultades en forma de lesión, los chicos han tratado de conseguir el objetivo pero no lo hemos conseguido. Hay que felicitar al West Ham que es un gran equipo. Ahora hay que tratar de recuperar lo antes posible porque en menos de 72 horas tenemos otro partido y tenemos que ser competitivos", ha dicho el vasco.

"Es un campo donde si vas incluso con todos tus jugadores ya es complicado, pero lo hemos intentado, y hay que alabarles en el carácter y la actitud en todas estas dificultades. Ese es el camino de aquí a final de la temporada, toca rehacernos y no pararnos a lamentarnos. Tenemos que hacer un buen final de Liga recuperando jugadores si es posible", ha añadido Lopetegui, que ha agradecido el apoyo de la afición: "Agradecido y triste por ellos. Después de que viajen hasta aquí, que no le hayamos podido dar esta alegría, por la afición luchamos y peleamos. Ojalá podamos darle una alegría de aquí a final de Liga".

Posteriormente, en rueda de prensa, Julen Lopetegui ha lamentado de nuevo las lesiones y que varios jugadores hayan acabado 'tocados' físicamente. "No es algo habitual, llevamos conviviendo con lesiones cinco meses, con un gran número de lesionados. Espero poder recuperar unos cuantos tras el parón y tratar de terminar la temporada con el máximo número de efectivos posible. La situación no es compleja, competir así no es sencillo, llevan haciendo un gran esfuerzo muchísimo tiempo. Al margen de faltar piernas también nos ha faltado tranquilidad en algunos momentos para hacerles correr con el balón.

Ahora toca pensar en LaLiga. "Puedes caer pero es obligado levantarse. Vamos a afrontar el partido de la Real con la máxima ilusión. Tenemos que recuperarnos porque queda lo más importante de LaLiga".