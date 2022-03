Nuevo recuento de efectivos en el Sevilla tras otra noche aciaga

Julen Lopetegui volverá a estar con lo puesto ante la Real Sociedad tras el duro partido ante el West Ham

El Sevilla FC regresaba a mediodía de Londres con caras largas tras la dura noche vivida ayer, en la que caían eliminados de la competición en la que tenían puestas más ilusiones, una UEFA Europa League cuya final se jugará en su estadio, el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero no podrá contar con los pupilos de Julen Lopetegui.

Ahora sólo les queda LaLiga, donde mantienen la segunda posición, pero ya lejos del líder Real Madrid y en la que tienen al Barça pisándole los talones. Centrarse y mejorar en esa competición es clave, ya que un nuevo tropiezo este domingo ante la Real Sociedad les metería de lleno en una pelea en la que no están desde hace muchos meses, la de entrar entre los cuatro primeros.

El Sevilla fútbol Club aún saca siete puntos al Real Betis, quinto, y nueve, precisamente, a la Real Sociedad. Pero ahora llegan los donostiarras y luego toca visitar el Camp Nou. Hay que ganar para que los fantasmas no aparezcan.

Y lo tendrá que hacer casi con lo puesto. Lopetegui se ha acostumbrado a contar a sus hombres tras cada esfuerzo. Para jugar en el Olímpico londinense, el técnico del Sevilla recuperó a Montiel, al que no forzó y sólo le dio unos minutos, y a un Fernando al que finalmente dejó fuera tras no verse para jugar. Pero Gudelj se fue con molestias.

Ante la Real recupera a Ocampos, sancionado en la Europa League, pero podría perder al mencionado Gudelj y no parece probable que vayan a volver los dos centrales que tiene lesionados, Rekik y Diego Carlos. Y si lo hacen entre hoy y mañana, no los querrá forzar para no contar con ellos en el tramo final.

Gudelj no fue el único damnificado de la derrota ante el West Ham. Jesús Navas tuvo que jugar 106 minutos y se retiró tocado, al igual que Martial, que disputó cuatro minutos menos. Aunque todo hace indicar que sólo eran calambres debido a que no juegan tantos minutos seguidos desde hace mucho, dado que han salido recientemente de sus respectivas lesiones. Pese a ello, tanto ambos como sus compañeros apenas tendrán tiempo para recuperarse de un esfuerzo tremendo.

Los canteranos volverán a contar. Carmona, que ya ha jugado en los dos últimos encuentros, o Luismi Cruz, que entró en Londres por Martial, seguirían contando, como también Kike Salas, Valentino...

Lopetegui tendrá dos sesiones para preparar el choque ante una Real que también ha recibido un mazazo esta semana con la lesión para toda la temporada de Mikel Oyarzabal. Pero que ha tenido siete días para preparar el encuentro.