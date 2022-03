El enorme gesto de Acuña: Fueron a por yerba y acabaron animando al Sevilla

El lateral del Sevilla FC demostró una vez más su cercanía y amabilidad: "tal vez sea el mejor ser humano que pisó el planeta"

Marcos Acuña es una de las bajas que más echa de menos Julen Lopetegui. El lateral izquierdo del Sevilla FC es un jugador clave para su esquema, tanto en defensa como en ataque, y su trayectoria le ha situado como uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición.



Pero también es un jugador carismático y querido. En Racing, el club del que dio el salto a Europa, es un ídolo y en el Sevilla se ganó muy pronto a la afición nervionense por su pundonor y su rendimiento. Y también por su afabilidad. Siempre que ha aparecido se le ha visto como un futbolista cercano y amable, que tiene gestos a veces impropios de la estrella que es.



La pasada semana se dio un caso que ha trascendido en las redes y ha tenido mucha repercusión en Argentina. Tres turistas argentinos que estaban de visita en la capital de Andalucía le preguntaron al fútbolista del Sevilla FC a través de su perfil de instagram donde podían comprar yerba mate en la ciudad. "¡Huevo! ¿Dónde podemos comprar yerba en Sevilla?", le escribieron. Acuña no tardó en responder y los mandó a un gran centro comercial. "En Carrefour venden el Canaria amarillo", contestó el jugador.



Pero la cosa no quedó ahí. Los tres amigos se fueron a una de las grandes superficies que hay en Sevilla de esta marca y se hicieron con el producto deseado. Y se lo agradecieron públicamente al 'Huevo' a través de la misma red social. "Eres el número 1, Huevo. Gracias", escribieron. La charla siguió y los chavales se vinieron arriba y le dijeron a ver si podía conseguirles unas entradas para ver el Sevilla-West Ham de la ida de la Europa League. "Consíguenos 3 entradas para apoyarte, gritaremos hasta quedarnos sin palabras por el Sevilla", le pidieron. Acuña no se quedó atrás y le prometió que intentaría conseguírselas. Y cumplió.



Los tres vieron el encuentro de la pasada semana, en el que Acuña fue clave, ya que lanzó la falta que permitió a Munir el Haddadi anotar el único tanto del encuentro, en una jugada de estrategia que, a la postre, no ha servido para pasar a cuartos de final de la UEFA Europa League.



Los tres amigos disfrutaron de Acuña y de Ocampos, no así de sus compatriotas Montiel y el Papu Gómez, que estaban lesionados. Y hasta se hicieron una foto con el también argentino Lanzini (West Ham).



La historia se viralizó en Argentina a través de las redes sociales, gracias al usuario de Twitter @LasampaoliTW, quien subió capturas de pantalla de la conversación entre los hinchas y el lateral sevillista, algo que tuvo miles de contestaciones y de retuits. La amabilidad de Acuña quedó una vez más demostrada y se ganó un poco más el corazón de todos los argentinos. Aparte de hacer sevillismo en su país. "Tal vez sea el mejor ser humano que pisó el planeta", concluía este perfil.