Dmitrovic valora el punto "por todo lo que está ocurriendo esta temporada"

El meta del Sevilla FC tuvo que entrar en el once tras lesionarse Bono en el calentamiento

Marko Dmitrovic fue la gran novedad en el once del Sevilla FC. El internacional serbio tuvo que entrar de urgencia después de que Bono se lesionase en el calentamiento, tuvo una buena actuación y, al menos, dejó su portería a cero. Aunque no estaba del todo contento porque no se habían podido sumar los tres puntos.

"Me he encontrado bien. Nunca es bonito volver por estas circunstancias, así que espero que se recupere pronto y bien", afirmaba el portero balcánico, quien sí estaba contento con su partido: "Me tocó jugar e hice lo que pude para lograr la victoria. No ha podido ser, pero seguiremos trabajando para sumar el mayor número de puntos posibles", aseguró.

Dmitrovic recibió antes de entrar un fuerte abrazo de su compañero, que le deseó lo mejor tras lesionarse. "Bono y yo no somos compañeros, somos amigos. Y esa amistad nos va a llevar a ser buenas personas y también buenos porteros. Tenemos una competencia muy sana y estamos preparados. Esa sana competencia también es con los chavales de filial. Hoy me tocó jugar y hemos dejado la portería a cero, pero lo importante es conseguir el mayor número de puntos posibles", añadió el meta nervionense.

El portero del Sevilla sí admitió que la Real había creado más peligro. "Ellos han tenido más llegadas que nosotros, pero tuvimos 20 minutos en los que tuvimos muchas ocasiones. La Real era un rival directo para los puestos de Champions. Hay que valorar el punto por todo lo que nos está ocurriendo esta temporada", aseguraba Dmitrovic, que espera que el parón ayude a un equipo muy tocado. "A ver si estas semanas podemos recuperar algún jugador y afrontar las últimas jornadas en la mejor situación", concluía.