Lamela: "Echaba mucho de menos jugar al fútbol, a la afición..."

El jugador argentino del Sevilla regresaba tras cuatro meses, aunque asegura que nunca dejó de "apoyar" desde donde podía

Si hubo una gran noticia en el partido entre Sevilla FC y Real Sociedad fue el regreso de Erik Lamela cuatro meses después de su lesión. El internacional argentino entraba mediada la segunda mitad y demostraba que, aunque aún le falta para alcanzar su mejor nivel, no se ha olvidado de jugar y el conjunto sevillista creció en ataque con él en el campo.

Pese a estar feliz por su regreso, Lamela se lamentaba de que se hubieran escapado los tres puntos. "Es un punto con un sabor amargo, pero udimos haber perdido. El equipo lo dejó todo hasta el final y nunca dejó de intentarlo. Nos faltaron ocasiones. Ellos son un rival muy competitivo, se paran bien en el campo y estratégicamente juegan muy bien. Tuvimos que correr de más. Fue un partido complicado tras lo ocurrido el jueves pasado. Tal vez faltó claridad, pero el equipo no lo dejó de intentar y dio el máximo hasta el final", añadió el futbolista argentino.

El ex del Tottenham admite que ha echado mucho de menos el fútbol todo este tiempo. "Echaba mucho de menos jugar al fútbol, a la afición... Me acuerdo de mi primer partido en este estadio, deseaba mucho volver a jugar. Ahora toca seguir", indicaba Lamela, que admite haber vivido con impotencia todos los contratiempos del equipo. "Siempre son feas las lesiones y las que son más largas más. Pero yo siempre intenté apoyar al equipo desde donde me tocó. El equipo contó con mi presencia, hablando desde donde podía. Ahora tengo la oportunidad de jugar otra vez. Tengo que a ponerme fisicamente bien y ayudar en este final (...) La verdad es que este año tuvimos mucha mala suerte con las lesiones, desafortunadas e inesperadas. Pero el equipo se sobrepuso a todo, no lo hace notar. Esperemos que ahora la gente se recupere", señalaba.

El futbolista argentino piensa aprovechar estas dos semanas de parón para ponerse al nivel de sus compañeros. "A nivel personal voy a prepararme bien estas dos semanas. No necesito descansar sino entrenar un poco y aprovechar este parón para volver de la mejor forma posiblle", concluía.