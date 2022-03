El Sevilla pierde a once jugadores y 'reza' por Bono

El guardameta marroquí del Sevilla FC se marcha con su selección pese a no jugar ayer por lesión

Con apenas 16 profesionales afrontó el Sevilla FC el duelo de vuelta de UEFA Europa League ante el West Ham el pasado martes, los mismos con los que contó este domingo ante la Real Sociedad, pues aunque recuperó al sancionado Ocampos y al lesionado Lamela, perdió por lesión a Bono y Rafa Mir.

Pese a ello y a que habituales internacionales como el Papu Gómez o Acuña no han sido llamados por Argentina por sus respectivas lesiones, hasta once futbolistas se marcharán estas dos semanas para afrontar compromisos internacionales, lo que deja a Lopetegui sin apenas jugadores, más allá de los lesionados.

Ocampos y Montiel se van con Argentina, que ya está clasificada para Qatar 2022. Augustinsson con Suecia se jugará en los 'play off' europeos su pase al Mundial. Bono, En-Nesyri y Munir lo harán con Marruecos en un doble enfrentamiento ante la República Democrática del Congo; el Tecatito Corona tiene todo de cara para clasificarse con México entre los tres primeros de la Concacaf; y Koundé, con Francia, Gudelj y Dmitrovic con Serbia, y Delaney con Dinamarca sólo tendrán que afrontar amistosos.

A ellos se une Juanlu, habitual en los últimos entrenamientos del primer equipo, que se marcha junto a Carlos Álvarez con la Sub 19 española para un minitorneo de élite de cara al Europeo del próximo verano. Ambos se enfrentarán el día 23 a Austria en La Nucía y el 29 a Dinamarca en Benidorm.

Especialmente dolorosa va a ser la ausencia de Yassine Bono. El guardameta marroquí ha confirmado hoy que se marcha pese a que ayer se lesionó en los minutos previos al duelo que enfrentó al Sevilla FC. Lopetegui dijo tras el partido que no conocía el alcance de la lesión, pero que el meta nervionense vería como estaba en los próximos días. "No se sentía con confianza, tenía una molestia durante el calentamiento", afirmó. Bono se irá para jugar el 'play off' que decidirá si Marruecos va o no al Mundial de Qatar y desde Sevilla esperan que no fuerce y se produzca una lesión mayor.

El jugador así lo ha admitido tras la sesión de esta mañana. Lo que no se sabe es si irá para jugar o para que lo vean los médicos de su selección.

Montiel, por su parte, también viaja tras salir recientemente de una lesión que le hizo perderse varios partidos y Gudelj fue duda hasta última hora para el encuentro de este domingo. En un año plagado de bajas sólo faltaba el 'ataque del Virus FIFA'.

Éstos son los compromisos internacionales de los futbolistas del Sevilla FC.