Jordán, tan autocrítico como reivindicativo: "Desde fuera se está siendo demasiado duro con el Sevilla"

Analiza la irregular temporada del equipo, sin excusas, pero teniendo en cuenta hándicaps que "influyen mucho" en los últimos resultados negativos, especialmente en Europa y fuera de casa

Este fin de semana no hay partidos de LaLiga, por los compromisos de las selecciones internacionales en una ventana en la que se afrontará los primeros duelos de repesca para el Mundial de Qatar 2022 y en la que los países ya clasificados disputarán amistosos. Es el caso de España, donde Luis Enrique Martínez sigue sin contar con futbolistas del Sevilla FC a pesar de que, por ejemplo, el centrocampista Joan Jordán lleva toda la temporada estando en las quinielas para enfundarse la Roja por primera vez en su carrera.

Desde la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, justo después de acabar el entrenamiento matinal dirigido por Julen Lopetegui sin los once internacionales ni los muchos lesionados que sigue teniendo el Sevilla FC, Joan Jordán ha atendido a Cope Sevilla para analizar los últimos resultados del equipo -con dolorosas eliminaciones en Copa del Rey, Champions y Europa League- y de los objetivos en esta recta final de LaLiga, donde los nervionenses siguen segundos, aunque cada vez más lejos del líder, el Real Madrid, y más cerca de FC Barcelona y Atlético, tercero y cuarto.

"Es una semana distinta. Nunca se sabe cómo viene un parón, pero confío en que nos venga bien, sobre todo para recuperar piernas, recuperar jugadores lesionados y recuperarnos no sólo a nivel físico, sino también en lo mental, en lo anímico. Tenemos que limpiar la mente y prepararnos bien para lo que queda", explicó el centrocampista catalán sobre este paréntesis a falta de sólo ocho jornadas por disputar en Primera división y justo después de caer eliminado en los octavos de final de la Europa League, que en mayo celebrará su final en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Jordán no esconde que ha sido un palo muy duro para el vestuario.

"Sabíamos dónde íbamos y el tipo de equipo que nos íbamos a encontrar en Londres. Estábamos muy informados del West Ham y sabíamos que sería totalmente distinto al de la ida, que serían más agresivos e irían a por el partido. Tienen una gran plantilla. Me quedé con la sensación de que para el partido que hizo el Sevilla el resultado de la ida fue muy corto, sobre todo con el cambio de norma (los goles fuera de casa ya no valen doble) y lo pagamos caro. Estamos muy afectados por la eliminación porque teníamos muchísima ilusión puesta en esta competición y no pudo ser. Confío mucho en este equipo. Nos levantaremos", prometió el mediocentro, uno de los efectivos más usados por Julen Lopetegui esta 21/22.

Jordán también analizó los motivos del bajón de juego y resultados en LaLiga: "El análisis debe ser profundo. Es difícil hacer un análisis rápido. Por mi personalidad no me gusta poner excusas, a pesar de que llevamos muchísimo tiempo con numerosas bajas importantes. Estamos preparados para sacar adelante los partidos porque tenemos una gran plantilla, pero ha sido una temporada muy complicada por el elevado número de bajas, por casos de covid... por pequeñas cosas que nos han ido restando. La dinámica, con entre ocho y diez bajas por partido, ha sido muy compleja". "Cuando tienes tan pocos efectivos y repites jugadores, y hay tantos viajes, entrenamientos, surgen molestias... es difícil. Todo eso nos ha privado de llegar a nuestra excelencia, aunque creo que, por momentos, el equipo ha tenido un nivel muy alto", añadió.

Dentro de la irregularidad de las últimas semanas, el Sevilla FC está teniendo especial dificultad para sacar resultados lejos del Sánchez-Pizjuán. "¿Y por qué el primer año ganábamos más fuera de casa que como local? No ha cambiado nada. Lo que quiero decir es que las dinámicas se dan y ya está. Lo analizamos internamente, pero probablemente si fuera al revés la pregunta sería la misma. Partiendo de esa base, y estando de acuerdo con el hecho de que fuera nos está costando más, el planteamiento que proponemos es el mismo. Queremos ser un Sevilla que también sea reconocible fuera de casa. En casa, en general, la temporada está siendo muy buena y fuera las sensaciones no están siendo todo lo positivas que querríamos. La dinámica que decía antes influye mucho, pero es verdad que hay que dar un paso adelante como visitantes. Tenemos que darle una vuelta de tuerca", reflexionó el '8' del Sevilla FC, con autocrítica, pero muy reivindicativo.



Jordán: "El Sevilla FC debe armar un campamento base en la Champions"



"Las cuentas, el 23 de mayo. Ahí analizaremos y hablaremos de todo. Creo que tenemos una posición privilegiada en LaLiga. En Europa hemos hecho partidos mejores y otros peores, pero no hemos estado bien. Eso es verdad. Ahora bien, en LaLiga el rendimiento es muy muy bueno. Llevamos algunos partidos fuera que nos ha costado y eso ha ensuciado todo, pero estamos muy bien. Si hubiésemos ganado alguno de esos empates fuera la sensación sería totalmente distinta", recordó Joan Jordán.

"El equipo va segundo y análisis tiene que ser positivo, creo que desde fuera nos apretáis mucho y, no sé, diría que sois demasiado duros. No sólo el periodismo, eh, también la afición o la familia, mi padre o mi hermano, por ejemplo... Yo confío mucho en mi equipo", insistió, huyendo de conclusiones taxativas y esquivando el pesimismo que se respira y que cala las paredes del vestuario del Sevilla FC.

"Tenemos una de las mejores aficiones del mundo. Me encanta que sea exigente y que cuando el equipo no responde la afición nos lo haga ver, porque también vemos que sabemos que en esos momentos en los que tienen que llevarnos en volandas siempre lo hacen", precisó, para dejar claro que en ningún momento le está echando nada en cara al sevillismo.

"Sabemos que el objetivo es entrar en la Champions y tenemos que armar el campamento base en Champions, temporada tras temporada. Si este año mejoramos el cuarto puesto del año pasado, el resultado es espectacular. Ahora bien, no le voy a decir al aficionado que no se ilusione (con ganar títulos). Queremos que se ilusione. No hemos estado bien en Europa, pero en LaLiga... yo habría firmado el pasado verano estar en la posición que estamos", concluyó el futbolista del Sevilla FC.