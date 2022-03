Un esfuerzo por Martial más allá del 30 de junio

Pese a que su rendimiento no ha sido el esperado hasta la fecha, cuando parecía encontrar el ritmo cayó lesionado ante el Espanyol

Anthony Martial llegó al Sevilla Fútbol Club en el pasado mercado invernal con la vitola de refuerzo estrella, pero hasta el momento la aportación del delantero francés, cedido por el Manchester United hasta final de temporada, ha sido más bien discreta aunque ha firmado un gol y una asistencia en ocho partidos como sevillista. Se esperaba mucho más de un jugador de su calibre y que está costando un pastizal al club por su cesión. También ha influido la mala suerte, pues cuando parecía que empezaba a encontrarse cómodo en el equipo, llegó la lesión en Cornellá, que le obligó a parar tres semanas.

Tampoco parece que Julen Lopetegui sepa donde colocarlo, pues ya lo ha utilizado en varias posiciones distintas. El internacional francés ya ha jugado como delantero centro, como extremo izquierdo y como mediapunta, sin acabar de encontrarse con su fútbol vertical y rápido. Pese a todo, aún le quedan nueve partidos por delante para demostrar de qué pasta está hecho, y sobre todo, si se ha ganado un puesto de titular en el Sevilla FC de la 22/23 o de cualquier otro club que pueda interesarse si se sale de aquí a final de temporada.

Por ello, en ESTADIO Deportivo lanzamos nuestro #EncuestaHelvetiaED sobre este asunto, preguntado si el Sevilla FC debería hacer un esfuerzo por quedarse a Martial. Y aunque la afición está muy dividida, un 53% apostaría por el francés. No en vano, se trata de un delantero de 26 años, talentoso y con el que hay que tener en cuenta las circunstancias que han rodeado su préstamo, pues llevaba mucho sin jugar en Mánchester y posteriormente la lesión en Nervión le ha frenado.

Por otro lado, un 47% no haría un esfuerzo por Martial pues considera que exigiría un gasto muy fuerte al club tras haber demostrado un rendimiento hasta la fecha muy por debajo de lo esperado. Un esfuerzo, que para empezar debería ser del propio jugador, que tendría que bajarse considerablemente su sueldo, y después negociar con un club duro como el Manchester United, pues tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024 y su salida de Old Trafford no sería precisamente barata.

Otra cuestión sería lo que el jugador estaría dispuesto a forzar para seguir en Nervión o no, recientemente declaró en una entrevista que se siente "feliz" en Sevilla, y que para él eso es más importante que cualquier otra cosa: "No estaba jugando y sabía que si iba al Sevilla tendría la ocasión de jugar y disfrutar de nuevo. Me siento muy feliz en el Sevilla. La ciudad es muy buena y tenemos un buen equipo, así que para mí es perfecto. Estoy jugando y soy feliz. Lopetegui es un buen entrenador, vive el partido y te transmite su energía".