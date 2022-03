El Sevilla, muy a su pesar, exporta su gafe con las lesiones a los partidos de selecciones

Si Augustinsson no pudo participar este jueves con Suecia por una indisposición, Delaney se retiraba el sábado al poco del Países Bajos-Dinamarca

Lo de que el Sevilla FC siga siendo segundo en LaLiga y haya planteado una pugna seria hasta hace muy poco al Real Madrid en la lucha por el título comienza a ser épico. Y no porque el presupuesto y la plantilla (en gran parte, gracias a lo anterior) que Monchi ha puesto a disposición de Julen Lopetegui no sea buena, que lo es, sino por el montón de contingencias que se ha encontrado el preparador vasco para afrontar la inmensa mayoría de encuentros del presente ejercicio. Lógicamente, el factor físico no puede ni debe servir de excusa para justificar el fiasco que supusieron las eliminaciones tempranas en Champions League (donde no pasó de la fase de grupos pese a lo asequible de los oponentes), Europa League (desperdiciando un 1-0 en la vuelta ante el West Ham en octavos, tras pasar por los pelos ante el Dinamo de Zagreb) y Copa del Rey (cayendo ante el eterno rival en octavos también).

Pero lo cierto es que lo que está pasando con las lesiones en Nervión no es ni medio normal. De hecho, resulta más sencillo señalar a los jugadores que no han pasado por la enfermería que los que lo han hecho, algunos con reiteración. Y eso sin contar los que aguantan con dolor desde hace semanas por la imposibilidad manifiesta de encontrar recambios. Esta situación forzó recientemente que algunos futbolistas convalecientes buscaran una segunda opinión fuera de los servicios médicos blanquirrojos, lo que generó cierta polémica, así como la convocatoria masiva de canteranos, si bien el míster de Asteasu ha preferido, en lo posible, sobrecargar a los más veteranos por la exigencia de lo que estaba en juego.

El caso es que el gafe sevillista con las contingencias no cesa ni siquiera durante el parón Fifa de finales de marzo. Así, el lateral zurdo Augustinsson, últimamente titular por las sempiternas molestias físicas de Acuña, se perdió el jueves el compromiso de su selección, Suecia, por una indisposición, mal menor teniendo en cuenta los precedentes. El ex del Werder Bremen se perdió la semifinal de la repesca para el Mundial de Qatar, que su combinado nacional decantó de su lado en la prórroga contra la República Checa, aunque podría estar listo para el encuentro definitivo, de donde saldrá una de las tres plazas pendientes de Europa: el próximo martes, a las 20:45 horas, en Polonia.

Por su parte, el mediocentro Thomas Delaney se retiraba este sábado a los veinticuatro minutos del amistoso entre Países Bajos y Dinamarca en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, aquejado de una dolencia indeterminada en su pierna izquierda, fruto de una contusión al parecer, aunque serán los servicios médicos de la selección los que determinen si se trata de una lesión ósea, muscular o tendinosa, porque fue a la altura del tobillo. El seleccionador nórdico, Kasper Hjulmand, no quiso correr ningún riesgo y retiró al sevillista, sustituidopor Norgaard. De hecho, lo más probable es que se ausente del 'bolo' del próximo partes ante Serbia, volviendo por anticipado a la capital hispalense para tratarse y estudiar la rehabilitación más oportuna.

Ahora mismo, las perspectivas para el choque del 3 de abril en el Camp Nou ante el Barcelona no son nada halagüeñas, aunque, como siempre, las dudas se ciernen sobre la convocatoria y, a mayor plazo, la alineación de Lopetegui. Bono, que se lesionó durante el calentamiento del último choque liguero previo al parón (0-0 en casa ante la Real Sociedad), disputó los 90 minutos con Marruecos, por lo que no debería tener problemas, pero no es el primer caso de cambio sobre la marcha con el once ya publicado en la hora anterior al comienzo de un encuentro (ya le pasó a Ocampos y Rakitic, por ejemplo). Casi en todos los encuentros de los dos últimos meses faltaron entre 6 y 10 futbolistas de media, a veces más. Actualmente, está descartados para la Ciudad Condal Suso, mientras que son serias dudas Rekik, Diego Carlos, Papu Gómez (el brasileño y el argentino aprietan para llegar), Rafa Mir, Acuña y Fernando.