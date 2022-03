El Sevilla FC cae ante el Real Madrid y jugará por el tercer puesto ante el Benfica.

Esta tarde, contra los portugueses, a partir de las 17:30 horas

No pudo ser, el Sevilla FC infantil B cayó en las semifinales ante el Real Madrid y no estará en la final del torneo de LaLiga Promises Internacional que jugarán los blancos contra el FC Barcelona. Los nervionenses tuvieron mayor control del esférico y del juego pero los madridistas lograron el tanto del triunfo con un disparo desde fuera del área de Edu a falta de cinco minutos del final.



Los chicos de Fran Rubio disputarán esta tarde la final de consolación por el tercer puesto frente al SL Benfica, que perdió la otra semifinal ante el FC Barcelona a partir de las 17:30 horas.